Il segreto anticipazioni: Eulalia vuole Francisca morta, che cosa succederà?

Vi ricordate che quando Francisca ha fatto la sua comparsa a Puente Viejo, protetta dalla marchesa, ha parlato di un conto in sospeso con il suo passato? Nelle prossime puntate de Il segreto scopriremo finalmente quello che succederà. Le anticipazioni ci rivelano infatti la trama della puntata de Il segreto di lunedì 25 maggio 2020. Avrete capito che il fantasma con il quale Francisca deve fare i conti è quello di sua zia Eulalia. La donna infatti sembra voler vendicarsi per quello che la Montenegro ha fatto e cerca il momento giusto per agire. Francisca pensa di essere al sicuro ma non sa che in realtà, sua zia sa dove si trova ed è pronta a farle del male. La farà uccidere?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 25 MAGGIO 2020

Marta convince Rosa a rallentare con Adolfo, la giovane donna teme di poter essere scoperta. Prova a parlare con Manuela di quello che sta succedendo ma allo stesso tempo pensa anche al comportamento che Adolfo sta tenendo…

Carolina e suo padre condividono confidenze sui problemi familiari. Il padre le assicura che tutto tornerà al suo giusto corso. Rosa è sempre più scoraggiata e languisce per casa, chiaramente non vuole lasciare il paese. D. Ignacio dice a Urrutia di aver ricevuto un’offerta generosa per la vendita di La Casona, e dovrebbe prenderla in considerazione. La verità è che l’uomo d’affari stava bene a Puente Viejo ma la sua famiglia parte per Bilbao. Quando arriva Ramón, vanno a visitare la Marchesa per offrirle l’acquisto delle miniere. Ma quest’ultima rifiuta categoricamente di vendere qualsiasi cosa.

Matías dice ad Alicia che ha dovuto lanciare armi nel fiume quando era circondato dalla Guardia Civile. Nel frattempo, la figlia di Matías piange quando si rende conto che un dente è caduto. Marcela rimprovera Matías per il suo nullo coinvolgimento nell’educazione di sua figlia: non ha nemmeno confortato sua figlia mentre si disperava per la caduta del dentino.

Raimundo sta ancora cercando Francisca e così racconta a Matías e Marcela quello che ha fatto negli ultimi giorni e quello che è successo con sua moglie. Ma il giovane sembra avere altro per la testa: la sua relazione clandestina con Alicia continua. Urrutia ed Encarnación stanno già programmando un ritorno a Bilbao, ma temono che Alicia potrebbe non voler andare con loro.

Antoñita riferisce alla marchesa che Raimundo sta lasciando Puente Viejo. Nel frattempo, la zia Eulalia chiede a Campuzano di cercare Francisca Montenegro.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 24 maggio 2020 su Canale 5.