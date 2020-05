Una vita anticipazioni: Telmo resta e vuole la verità. Cinta smascherata deve sposarsi

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 25 maggio 2020? Siamo arrivati all’episodio 976 della soap spagnola, domani vedremo la prima parte della puntata di Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna! Facciamo il punto della situazione: avrete visto che Telmo ha deciso di restare, nonostante Ursula e Lucia avessero pianificato un piano per farlo partire. L’uomo vuole sapere se Mateo è o non è suo figlio. Intanto Felipe ha fatto del male a Ramon, ma avrà sfogato la sua rabbia oppure ha ancora qualcosa da dire all’ex amico? Cinta continua a nascondere quello che sta combinando mentre i suoi genitori combattono ancora contro i fantasmi…Ma le bugie si sa, hanno le gambe corte e una lettera della direttrice del collegio mette fine alla messa in scena che la ragazza aveva organizzato…Nonostante le scuse di Samuel, Rosina e Susana fanno in modo che il commissario Mendez arresti Genoveva per una notte.

Vediamo cosa succederà nella puntata di domani, ecco per voi le anticipazioni di Una vita.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 MAGGIO 2020

Josè Miguel legge la lettera del collegio in cui è iscritta Cinta e scopre così che quest’ultima è stata espulsa. Marcelina fa sapere a Jacinto che devono insistere con i loro incontri “focosi” se vogliono davvero diventare genitori.

Nonostante le raccomandazioni del portinaio e di tutte le persone che gli stanno intorno, Ramon va a parlare con Felipe, ma l’avvocato gli punta contro un paio di forbici.

Agustina interviene nella discussione tra Felipe e Ramon, salvando di fatto quest’ultimo dall’ira dell’Alvarez Hermoso. Sotto shock per via della notizia che Cinta è stata espulsa dal collegio, Josè Miguel e Bellita affrontano la figlia e le comunicano che cominceranno a cercare un pretendente che possa sposarla. Ursula svela a Lucia che Telmo non ha lasciato Acacias. L’uomo inizia ad indagare sulla natura del matrimonio tra la Alvarado ed Eduardo. Fabiana si prende cura di Ramon mentre Antonito e Lolita scoprono quello che è successo tra lui e Felipe e ne restano scioccati.

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani 25 maggio 2020.