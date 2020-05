Beautiful anticipazioni: Hope e Liam questa volta fermano Thomas ma il giovane non si arrende

Cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 maggio 2020. Continua il successo della soap americana che viene vista mediamente ogni giorno da oltre 3 milioni di spettatori! Numeri davvero altissimi che dimostrano come il pubblico italiano sia particolarmente affezionato alla soap! Vedremo quindi nelle prossime puntate quello che succederà: Flo e Wyatt diventeranno una coppia? Thomas riuscirà a far lasciare Liam e Hope? E che cosa succederebbe se il segreto nascosto da Flo venisse alla luce? Non è forse arrivato il momento di raccontare a Hope tutto quello che è realmente successo con la piccola Beth? Intanto Flo e Shauna vengono accolte a casa Forrester. Quinn infatti ha chiesto a Eric di poter ospitare le due donne…

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 MAGGIO 2020

Bill si è beccato un bel no da parte di Katie che non ha accettato la sua proposta di matrimonio. A quanto pare Katie non lo ha fatto perchè non ama il suo ex marito ma perchè ha paura. Vuole mettere alla prova Bill che a quanto pare accetta la sfida e decide di organizzare un piano diabolico e perfetto per far si che Katie accetti. Ma siamo sicuri che ci riuscirà? Shauna infatti sembra aver messo gli occhi addosso a Bill, sarà per lui un ostacolo?

Per il momento Liam sembra aver salvato il suo matrimonio e anche Hope non sembra avere intenzione di stare con Thomas. Ma quanto resisterà e quale sarà la prossima mossa che il giovane figlio di Ridge farà? Hope è convinta che Thomas l’abbia fatto senza malizia, solo per dare una figura materna a suo figlio ma chiaramente si sbaglia. Non tutti sono buoni come lei…

Non ci resta che seguire le prossime puntate della soap americana per scoprire tutti i dettagli. Ne vedremo davvero delle belle….