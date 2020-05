Il segreto anticipazioni: Marta ha un piano per allontanare Adolfo mentre la marchesa continua a mentire

Che cosa sta tramando la marchesa, che cosa sta facendo con i soldi di Francisca? C’è un grande inganno che presto scopriremo? Sembrerebbe proprio di si. Ve ne parliamo con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani 26 maggio 2020.

Come avrete visto tra l’altro, Francisca non ha solo il problema con la marchesa ma ha anche una nemica che arriva dal passato. E quella persona è Eulalia che ha trovato Francisca e ha preso un uomo che ha un incarico: ucciderla. Che fine farà la Montenegro? Nel frattempo Marta ha capito che deve mettere fine ai suoi incontri con Adolfo e deve lasciare che sia Rosa a stare al suo fianco e organizza quindi un piano…

Vediamo la trama de Il segreto per la puntata di domani 26 maggio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 MAGGIO 2020

La Marchesa e Don Ignacio non raggiungono un accordo e l’incontro è più che teso tra loro. La marchesa lo rimprovera anche per aver inviato Urrutia per avvertirli che stanno lasciando la città. Ramón si scusa, ma senza volerlo, fa credere alla marchesa di conoscere l’origine della sua inimicizia e lei diventa irrequieta.

Marta ha deciso che dovrà fare in modo che Adolfo si allontani da lei e pensa a un piano per far si che lui la odi per sempre. Nel frattempo, Rosa sospetta che Marta e Manuela le nascondano qualcosa. Marta decide di far credere ad Adolfo di essere legata a un altro uomo e così si organizza in modo che il giovane figlio di Isabella la veda baciare Ramon…

Francisca, dal suo confino, confessa al Marchese che il suo esilio la sta mettendo a dura prova. Per cercare di rallegrarla, lei lo informa che l’acquisto di La Casona si sta avvicinando. La Montenegro inizia a pensare quindi, che la libertà da lei tanto agognata, si avvicina… La Marchesa mantiene i soldi al sicuro, senza preoccuparsi dell’umore del Montenegro. Quando Tomás incolpa sua madre che c’è stato un incidente nella miniera, a causa della sua mancanza di investimenti, risponde che non stanno andando molto bene come lei si aspettava e che non ha la disponibilità necessaria per fare le modifiche. Ma Tomás non crede a ciò che sua madre gli confessa, perché vede i soldi sporgere dalla valigia, che ha cercato di nascondere…Che cosa sta tramando Isabella davvero, che cosa vuole fare con il denaro?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 26 maggio 2020.