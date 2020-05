Il segreto anticipazioni: Rosa scopre la tresca tra Adolfo e Marta, che farà?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 27 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Siamo arrivati all’episodio 2199, mancano ancora un centinaio di puntate prima del gran finale che potrebbe arrivare anche prima dell’inverno se non ci saranno soste per la soap spagnola in estate. In questi giorni infatti sta andando in onda l’episodio completo come nella versione spagnola e non una puntata tagliata a metà.

In attesa di scoprire quale sarà il gran finale, torniamo alla puntata de Il segreto di domani, 27 maggio 2020. Marta pensava di aver nascosto il suo segreto a Roma ma a quanto pare, le bugie hanno le gambe corte e presto potrebbe succedere di tutto…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 MAGGIO 2020

Il piano elaborato da Marta sembra funzionare: Adolfo ha visto tutto e se n’è andato indignato. Ma la ragazza non aveva messo in conto la foga del suo ammiratore che gradisce moltissimo questo bacio appassionato…

Carolina confessa a Rosa che Adolfo sembra essere interessato a un’altra donna. Marta racconta a Manuela cosa è successo con Adolfo e il suo piano è stato un successo. Ora deve dare le spiegazioni pertinenti a Ramón, ma suo cugino non sembra aver bisogno di ulteriori informazioni al riguardo. Il giovane sembra così felice che lo abbia usato da essere sempre a sua disposizione. A quanto pare non si era illuso ma gli è bastato questo bacio…

Ignacio organizza una festa per dire addio alla gente del paese, ma soprattutto per ringraziare tutti i lavoratori. Adolfo appare di sorpresa alla Casona e chiede a Marta di spiegare ciò a cui ha assistito. Adolfo pensa che Marta lo abbia fatto solo per sua sorella: i due non sanno che Rosa sta ascoltando tutto…

La marchesa deve confessare a suo figlio che i soldi nascosti nella valigia devono cercare di acquisire la Casona. Nel frattempo, Adolfo, dopo quello che è successo con Marta, cerca consolazione nella notte…Francisca si sveglia molto felice perché La Casona è di nuovo sua proprietà.

Nel frattempo, Adolfo confessa a suo fratello cosa è successo a Marta, mentre Tomás gli racconta della sua frustrazione per Marcela. Alicia prova a fare pressione su Matías, ma confessa le sue paure: è preoccupato che sua figlia lo abbia rimproverato per la sua assenza.

Dolores dice a Matías che Alicia ha avuto un incontro con Marcela….

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 27 maggio 2020 su Canale 5.