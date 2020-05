Beautiful anticipazioni: tra Katie e Bill c’è Shauna un triangolo pericoloso

Bill sembra essere ossessionato dalla possibilità di tornare con la sua ex moglie e si sa, quando si mette una cosa in testa, difficilmente se la può togliere. Che cosa succederà quindi nelle puntate di Beautiful in onda il 28 maggio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata. Avrete visto che Katie parlando con Brooke le ha spiegato i motivi per i quali almeno per ora non vuole accettare la proposta di matrimonio di Bill. Le ha detto che Will sta vivendo un periodo sereno e non vuole turbarlo di nuovo con altre novità. Ma Bill ha un piano che, a suo dire, gli permetterà di far cadere Katie tra le sue braccia. Quello che l’imprenditore non ha messo in considerazione è la variabile impazzita di questa vicenda! A quanto pare infatti Shauna vuole qualcosa da Bill, ma cosa?

Scopriamo i dettagli con le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani 28 maggio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 MAGGIO 2020

Shauna non fa altro che sottolineare a sua figlia come la fortuna questa volta sia andata dalla loro parte. Le dice che devono essere felici per quello ce hanno e che il segreto non deve essere in nessun modo rivelato. Anche Flo è felice per questa uova vita ma non sa come gestire il famoso segreto. Lei in fondo vorrebbe dire tutto a Hope…

A Shauna però on basta solo la bella vita, vuole anche altro e a quanto pare ha puntato Bill, in onore dei vecchi tempi. E così prova a sedurlo. Bill non immagina neppure che a pochi passi ci sia Katie che sta vedendo tutto. Le chance di sentirsi dire un bel si per la proposta di matrimonio sono quindi praticamente nulle? Dopo questa visione, sembrerebbe proprio di si…

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.