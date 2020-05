Il segreto anticipazioni: che fine ha fatto Francisca? Scomparsa anche dal padiglione

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 28 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap spagnola vista ogni giorno da oltre 2 milioni di spettatori. Siamo giunti alla puntata 2200 de El secreto de Puente Viejo. Come saprete la soap ormai volge al termine, in Spagna la scorsa settimana sono andati in onda gli ultimi episodi! In Italia invece la soap ci terrà compagnia ancora per qualche mese! Ma torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni della puntata di domani. Cosa succederà negli episodi de Il segreto in onda a fine maggio? Francisca scoprirà che la marchesa le sta raccontando molte cose non vere e che le ha nascosto anche il ritorno di Raimundo in paese per cercarla? E che cosa farà Rosa adesso che ha scoperto che sua sorella e Adolfo hanno avuto una tresca?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 MAGGIO 2020

Adolfo confessa a Marta che il bacio che ha dato a Ramón non lo riguarda affatto. Poi se ne va via molto arrabbiato ma i due non sanno che Rosa ha ascoltato la conversazione e che quindi ha capito tutto…

Carolina cerca di convincere Manuela a tenere d’occhio Rosa pensa che se sua sorella scoprisse che c’è un’altra donna nella vita di Adolfo si arrabbierebbe moltissimo…Marta cerca di sapere se Rosa ha scoperto che è lei la persona che Adolfo ha baciato… Ignacio parla con Urrutia della fabbrica prima di tornare a Bilbao. Marta cerca di rallegrare Rosa, ma Rosa chiede di essere veramente onesta, così scopre di aver sentito per caso l’intera conversazione.

Dolores confessa a Encarnación quello che sta succedendo tra Alicia e Matias. La donna affronta sua figlia, ma Alicia non si lascia di certo intimorire dalle parole di sua madre, anzi… Encarnacion prende a schiaffi sua figlia dopo una brutta litigata.

Matías chiede ad Alicia di raccontargli cosa è successo. La giovane donna accusa palesemente Marcela di averla provocata. La giovane coglie l’occasione per chiedere a Matías di dirle dove si è sbarazzato delle armi. La ragazza va quindi in quel posto…

Adolfo prova a dimenticare quello che è successo con Marta…Decide quindi di tornare a giocare… Il giovane vince sempre ed è fortunato a suo favore, ma suo fratello gli consiglia di essere cauto. Gli abitanti del villaggio potrebbero avere una brutta perdita e portarlo più di un dispiacere.

La marchesa inizia a essere preoccupata dal fato che Francisca, rimasta troppo sola, potrebbe aver subito delle conseguenze…Ma quando va a trovarla vede che nel padiglione non c’è. Che fine ha fatto?