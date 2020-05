Una vita anticipazioni: chi è l’uomo che sta cercando Genoveva?

Cinta non avrebbe mai immaginato che i suoi genitori le avrebbero chiesto di sposarsi il prima possibile vista l’espulsione dal collegio e invece…E’ proprio quello che deve fare. Ma chi sarà il pretendente? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 28 maggio 2020. Negli ultimi episodi abbiamo capito che Lucia ha da sempre mentito a suo marito e che tra l’altro non è neppure innamorata di lui come Ursula invece aveva detto a Telmo. Lucia prova persino ribrezzo nell’avvicinarsi a quell’uomo che la umilia in continuazione…Telmo che cosa farà, si renderà conto che forse nulla è andato perduto nonostante siano passati 10 anni?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 28 maggio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 MAGGIO 2020

Carmen prova a stare vicino alla moglie di Samuel che è molto provata da tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Bellita pretende che Cinta si prepari e sia bellissima in vista degli incontri con i possibili pretendenti. Lucia e Fabiana parlano di quello che sta succedendo e anche di quello che è stato. La donna le ricorda di come si possano perdere delle occasioni prendendo delle scelte sbagliate…Bellita avverte sua figlia: se le farà fare delle pessime figure con i pretendenti la manderà in un convento questa volta. A casa quindi arriva Alberto, il primo pretendente ma Cinta non sembra esserne particolarmente impressionata…In ogni caso la ragazza ci prova ed esce per fare una passeggiata con quello che potrebbe diventare il suo fidanzato.

Carmen prova a convincere le donne di Acacias 38 a dare una nuova possibilità alla moglie di Samuel ma la sua richiesta sembra essere inaccettabile. L’incontro tra Cinta e Alberto non sembra esser andato benissimo, la ragazza trova nella sua domestica una spalla su cui appoggiarsi, anche lei non approva il primo pretendente…

Un uomo si presenta alla locanda di Fabiana e chiede di poter trascorrere la notte…Poi però dice di esser arrivato ad Acacias 38 perchè sta cercando una donna, Genoveva. Ma chi è questo uomo arrivato in cerca della moglie di Samuel?