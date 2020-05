Il segreto anticipazioni: lo scontro tra Rosa e Marta, la decisione di Marcela e Matias

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 29 maggio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni e le ultime notizie che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano la trama del prossimo episodio in onda come sempre su Canale 5 alle 16,10 subito dopo Uomini e Donne. Il segreto torna con una nuova puntata e noi vedremo quale sarà la reazione di Rosa, una volta scoperto tutto quello che sua sorella Marta e Adolfo hanno fatto alle sue spalle! Inoltre ci sarà anche un altro grande enigma: che fine ha fato Francisca? Per settimane è stata nascosta nel padiglione della casa della marchesa ma adesso sembra essere scomparsa nel nulla. Che ne è stato di lei? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.

Siamo giunti all’episodio 2201 de El secreto de Puente Viejo, anche in Italia ormai mancano pochissime puntate per il gran finale.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 MAGGIO 2020

Antoñita si rende conto che Francisca non è nel padiglione e così avvisa la marchesa e insieme iniziano a cercarla ma presto si rendono conto che non è scappata… La Doña è nel giardino, un po ‘disorientata. Francisca spiega: si sentiva sopraffatta e aveva bisogno di aria fresca, ma Isabel le ricorda che deve essere cauta, nessuno può vederla perché i suoi acquisti potrebbero andare storto.

Adolfo continua ad affogare i suoi dolori nel gioco e nei locali notturni ma suo fratello cerca di salvarlo. Marta e Rosa si affrontano: la più grande chiede perdono ma Rosa si sente tradita da sua sorella. Marta annega i suoi dispiaceri con suo cugino, Ramón, senza specificare il motivo della sua rabbia. Non gli racconta quello che sta succedendo davvero anche se il giovane sembra essere disposto a fare di tutto per lei.

Ignacio chiama i suoi lavoratori per offrire loro banchetto a casa prima di lasciare per sempre il paese. Ramón confessa a Ignacio la rabbia delle sue figlie, mentre Carolina, la più giovane dei Solozábal, riceve una lettera dal suo amato ma anche per lei non sembrano esserci buone notizie.

Encarnación cerca di far capire a sua figlia la ragione dei suoi problemi con Matías. Alicia e Matías, nel frattempo, definiscono i dettagli della situazione lavorativa nella miniera, ma la giovane si rende conto della freddezza di Matias che ha cambiato atteggiamento verso di lei, probabilmente dopo aver parlato con Dolores…Matías e Marcela si aprono e parlano del loro allontanamento, entrambi concordano di tenere unita la famiglia.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani.