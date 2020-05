Beautiful anticipazioni: il piano di Katie funziona ma Bill potrebbe scoprire tutto

Bill ha davvero intenzione di essere fedele a Katie anche se al momento sono solo fidanzati e lei non ha neppure accettato la proposta di matrimonio? E’ quello che vuole capire Katie che ha organizzato un diabolico piano per capire fino a che punto il suo ex marito le è davvero fedele. E sta usando Shauna per farlo…Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda domani 30 maggio 2020 ci rivelano quello che sta per accadere a Los Angeles. Shauna come avrete visto, ci ha provato in tutti i modi; e anche se è stata assoldata da Katie ci è sembrato che non le facesse così tanto schifo corteggiare Bill…Ma l’imprenditore non ha ceduto anzi, sembra essersi comportato in modo impeccabile. Basterà questo a Katie per farle capire che si può fidare di Bill? Shauna è arrivata praticamente fino in camera da letto di Bill ma tra loro non c’è stato nulla…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 MAGGIO 2020

Beautiful ci aspetta sabato pomeriggio alle 13,40 come sempre per una nuova puntata da non perdere. Scopriremo quello che Katie deciderà di fare con Bill? Shauna le ha raccontato tutto e le ha spiegato che Bill le è davvero fedele, adesso dovrà essere lei a decidere cosa fare. Vuole fidarsi oppure no del suo ex marito? Ma siamo sicuri che Bill non scoprirà questo piano che Katie ha messo su e deciderà di vendicarsi in qualche modo?

Brooke è preoccupata e non nasconde il suo disappunto con Katie. Pensa che sua sorella stia sbagliando e che il piano che ha messo su non abbia nessun senso. Potrebbe aver ragione perchè si sa che Bill non ama questo genere di manipolazioni, che cosa farà?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per comprendere cosa accadrà! Ne vedremo delle belle, di questo potete non avere dubbi!