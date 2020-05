Il segreto anticipazioni: Alicia provoca Matias, Tomas offende Marcela

Il segreto torna al sabato e tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Quali sono le ultime news da Puente Viejo? Lo scopriamo con la trama della puntata di domani 30 maggio 2020. Avrete visto che tra Marta e Rosa le cose si sono molto complicate. Le due ragazze si contendono lo stesso uomo e il fatto che debbano lasciare Puente Viejo rende tutto ancora più difficile. Ma cosa accadrà in paese, che cosa farà Adolfo? Permetterà che la ragazza che ami se ne vada? E Rosa, starà a guardare?

Vediamo quelle che sono le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani 30 maggio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 MAGGIO 2020

Marta non sa come comportarsi dopo quello che è successo con sua sorella e non sa cosa dire a suo padre. Nel frattempo, la più giovane del Solozábal convince suo padre ad andare nella sua stanza per vedere Pablo, e la sua lettera l’ha lasciata scioccata. Manuela consiglia a Ignacio di non interferire nella disputa tra Marta e Rosa. La donna cerca anche di convincere Rosa ad ascoltare le ragioni di Marta e a perdonarla per quello che è successo. Ma Rosa sembra non avere la minima intenzione di farlo…

Intanto in Villa si celebra l’addio. Tomas, dopo aver sentito i “dispiaceri” di suo fratello per Marta, si avvicina alla taverna per vedere Marcela, ma finiscono per avere un incontro. Tomas, dopo quello che Marcela gli ha detto, inizia a credere che lei non lo abbia mai amato e la rimprovera per tutto quello che è stato…

Adolfo è in giardino e beve per dimenticare Marta… D’altra parte, Alicia cerca di avvicinarsi e di essere più intima con Matías, ma lui a quanto pare, almeno per il momento non la vuole incontrare…Alicia allora gli dice che bisogna smetterla di essere ipocriti visto che tutti in paese sanno che tra di loro c’è una relazione, inclusi i suoi genitori..

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 30 maggio 2020.