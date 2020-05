Una vita anticipazioni: un uomo misterioso cerca Genoveva, che cosa vuole dalla moglie di Samuel?

Chi è il misterioso uomo che è arrivato ad Acacias 38 in cerca di Genoveva, la moglie di Samuel? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita ma intanto partiamo dalle anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella puntata di domenica 31 maggio 2020. Una vita ci aspetta come sempre intorno alle 14 mentre al sabato non andrà in onda. Come avrete visto Lucia ha cercato per l’ennesima volta di mettere Felipe di fronte alle sue responsabilità e di fargli capire che deve andare avanti. Sono passati 10 anni dalla morte di Celia…

Telmo intanto sembra essere davvero sparito nel nulla ma in realtà, l’ex sacerdote è impegnato alla ricerca della verità. Troverà un modo per dimostrare che Mateo è suo figlio?

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama di domenica 30 maggio 2020, vediamo che cosa sta per succedere con le ultime news da Acacias 38. L‘episodio che seguiremo domenica è il 978, andrà in onda la seconda parte!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 31 MAGGIO 2020

Lucia sembra avere fatto un miracolo. Dopo le parole rivolte a Felipe ha provocato una reazione. L’avvocato ha capito che sono passati 10 anni da quando Celia è morta e forse è arrivato il momento di guardare avanti. Decide così di regalare un oggetto che è appartenuto a Celia, vuole che lo abbia Lucia. Lei è sempre stata al suo fianco in questi 10 anni senza mai chiedere nulla…Felipe però le dice che non sa cosa potrà fare perchè era Celia che gli dava la forza per andare avanti…L’avvocato le spiega che in nessun modo potrà mai tornare ad amare e Lucia si rivede nelle sue parole…Anche lei a quanto pare ha amato una sola persona al mondo…

Cinta si sfoga con quello che sembra essere il suo solo amico, il figlio di Felicia e gli racconta di come i suoi genitori pretendano che si sposi il prima possibile. La ricerca continua visto che non ha ancora trovato il giusto pretendente.

Lucia riguardando in una scatola che contiene ricordi del suo passato si rende conto di aver commesso un grande errore. Avrebbe dovuto dire a Telmo che Mateo era suo figlio. Mentendo ha provocato solo tanta infelicità. Ursula prova a consolarla ma Lucia è davvero molto provata…Nel frattempo ad Acacias 38 rispunta l’uomo che sta cercando Genoveva, chi è e che cosa vuole da lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica 31 maggio 2020 su Canale 5.