Beautiful anticipazioni: il segreto di Flo, Shauna e Zoe sta per essere scoperto? Hope ascolta

Katie proprio non se lo aspettava e invece il suo Bill sembra essere sincero. Di fronte a una proposta così allettante come quella che Shauna gli aveva fatto, Bill ha saputo dire no e si è fermato perchè innamorato di Katie. Vedremo presto un nuovo matrimonio? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di lunedì 1 giugno 2020. Vi ricordiamo infatti che la soap non va in onda al sabato per cui l’appuntamento è per il primo giugno!

Bill è stato davvero fedele a Katie perchè la ama o aveva capito che quella di Shauna era solo una trappola? Katie a quanto pare ha deciso di fidarsi del suo ex marito e di concedergli una nuova possibilità! Tra di loro andrà tutto bene, non può più avere dubbi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL PRIMO GIUGNO 2020

Shauna dopo aver fatto a Katie questo favore si sente sicuramente parte integrante della famiglia ed è felicissima di poter vivere con Flo nella casa della famiglia Forrester. Sua figlia ha ancora dei dubbi…E ci pensa Zoe a complicare le cose. La ragazza le ricorda il patto che hanno fatto e le spiega anche che vivere in quel posto potrebbe complicare le cose . Le dice che deve stare attenta perchè non può rischiare di parlare di Beth e di quello che è successo davvero con la bambina di Hope. Proprio in quel momento arriva la moglie di Liam. Ha sentito qualcosa, potrebbe sospettare qualcosa?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì 1 giugno 2020 su Canale 5.