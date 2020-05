Una vita anticipazioni: Ariza minaccia Genoveva, Cinta cerca marito

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 1 giugno 2020? La soap spagnola ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5 subito dopo Beautiful. Siamo giunti all’episodio 979, domani dovrebbe andare in onda la seconda parte di questo episodio e anche la prima parte della puntata numero 980! Facciamo quindi il punto della situazione: dopo aver parlato con Felipe, Lucia si rende conto che non solo la sua vita è piena di risentimento e di dolore ma anche il piccolo Mateo ha una infanzia infelice a causa di suo marito. Inoltre Lucia si rende conto che ha fatto soffrire anche Telmo che per 10 anni non ha saputo di avere un figlio. Forse è arrivato il momento di mettere le carte in tavola e raccontare finalmente, la verità. Ma che cosa succederà, Lucia lo farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani! Vi ricordiamo che questa settimana si va in onda anche il 2 giugno giorno di festa!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 GIUGNO 2020

Samuel e Genoveva trascorrono una serata all’opera, ma il misterioso Ariza li osserva da lontano. Carmen fa poi notare alla Salmeron che c’è un uomo che la sta cercando.

Bellita presenta un nuovo pretendente a Cinta; inizialmente la ragazza tenta di sabotare l’incontro ma in seguito rimane affascinata dall’educazione di Norberto, figlio di un ambasciatore messicano. Tuttavia Arantxa ed Emilio guardano con sospetto l’ultimo arrivato. Cinta invece sembra aver trovato la persona giusta...Il giovane tra l’altro, oltre che conquistare Cinta cerca anche di ingraziarsi sua madre e sembra riuscirci.

Ariza aggancia Genoveva a calle Acacias. Le chiede se è felice con il suo nuovo marito e le mette anche le mani addosso, che cosa vuole da lei? Felipe riceve un nuovo lavoro e sembra intenzionato a cambiare vita.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5. Vi ricordiamo che domani la programmazione sarà diversa dal solito. Dopo Una vita infatti non andrà in onda Uomini e Donne che torna il 3 giugno ma un film e lo stesso succederà il 2 giugno 2020.