Beautiful anticipazioni: Hope sente una strana conversazione e torna a pensare a Beth

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 giugno 2020? Quest’anno le soap di Canale 5 non vanno in vacanza e ci fanno compagnia anche il 2 giugno, giorno di festa per l’Italia. La programmazione prevede la messa in onda di tutte e tre le soap del pomeriggio di Mediaset. Noi quindi partiamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani 2 giugno 2020.

Abbiamo lasciato Flo e Zoe discutere del grande segreto, della piccola Beth. Le due ragazze non sanno però che Hope ha sentito parte della loro conversazione e che adesso vuole sapere che cosa stavano dicendo…Katie e Bill intanto hanno deciso di tornare a vivere il loro amore senza avere paura di quello che potrebbe succedere…

Vediamo quindi le anticipazioni con la trama della puntata di domani 2 giugno 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 GIUGNO 2020

Hope è arrivata nel bel mezzo di una discussione tra Zoe e Flo. La figlia di Reese ha tremendamente paura che il segreto di suo padre possa essere scoperto e questo per lei significherebbe perdere tutto, dal lavoro all’amore. Anche per questo ha cercato in tutti i modi di convincere Flo a tacere. Ma adesso che Hope ha ascoltato parte della loro conversazione e le ha sentite parlare di Beth, la ragazza vuole sapere cosa stessero dicendo. Per l’ennesima volta quindi Flo deve inventare delle scuse e cerca di spiegare, aiutata da Zoe, perchè stessero parlando della bambina che è venuta a mancare…

Una volta finita la conversazione, Zoe fa notare a Flo quanto sia pericoloso vivere nello stesso posto di Hope. Il segreto è a rischio e invita quindi la ragazza a tornare a Las Vegas. Deve lasciare la città insieme a sua madre ma Flo non sembra avere intenzione di farlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 2 giugno 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.