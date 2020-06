Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo si sposeranno anche se lui ama Marta?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 2 giugno 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano la trama della puntata di domani. La soap spagnola va in onda anche in un giorno di festa e noi possiamo raccontarvi quello che sta per succedere. Avrete visto quello che è successo tra Adolfo e Rosa, la ragazza si è compromessa per sempre…Ed è per questo motivo che la marchesa ha deciso di incoraggiare suo figlio a chiedere la mano di Rosa. Vuole davvero salvare la ragazza oppure sta tramando qualcosa alle spalle di Don Ignacio?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 2 GIUGNO 2020

Adolfo stenta a credere che sua madre possa avergli consigliato di chiedere la mano di Rosa. Ma la marchesa gli spiega che l’unione tra le due famiglie potrebbe essere perfetta per quello che saranno gli affari futuri…

Adolfo e Tomás cercano di affogare i loro dispiaceri e confessano le loro frustrazioni: uno lo rende partecipe della predisposizione di sua madre a chiedere Rosa in matrimonio, amando ancora Marta, mentre l’altro è rimasto con la delusione per quello che è successo con Marcela. Entrambi sono rimasti senza la persona che amano al loro fianco…

Ignacio si sente un po’ deluso per le notizie sulla sua sostituzione, ma si congratula con Ramón. In seguito Ignacio confessa a Urrutia di essere amareggiato per quello che sta succedendo e di non avere grande entusiasmo in vista della partenza per Bilbaio…Marta e Manuela condividono confidenze sull’imminente partenza da Puente Viejo e sullo scoraggiamento che sembra prevalere in tutta la famiglia Solozábal. Notano l’assenza di Rosa e temono che sia fuggita. Rosa è a casa di Adolfo e Adolfo gli dice che sua madre ha approvato la loro relazione. Rosa è entusiasta e felice nel ricevere l’appoggio della marchesa e sembra volere questo matrimonio ben più del suo fidanzato…Adolfo placa l’entusiasmo…

Ramón si scusa con Marta per la sua folle richiesta di matrimonio e annuncia che sarà lui a sostituire suo padre a Puente Viejo. Marta si congratula con lui ma coglie l’occasione per assicurargli che dovrebbe dimenticarla. Ignacio parla con Urrutia e conclude che non vuole lasciare la città.

Marcela e Matías sembrano riconciliarsi, ma nessuno dei due può smettere di pensare ai loro rispettivi amanti. Alicia e il Castañeda discutono di questioni sindacali e la giovane donna si rende conto che non sente più la sua vicinanza…Come andrà a finire?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 2 giugno 2020 su Canale 5. Appuntamento intorno alle 16,25 anche domani e da mercoledì invece si torna regolarmente in onda alle 16,10 dopo Uomini e Donne.