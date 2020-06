Beautiful anticipazioni: Thomas manipola ancora Hope, rottura vicina

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 3 giugno 2020? Arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere. Festeggeremo presto un altro matrimonio, quello tra Bill e Katie? Sembra che tra i due ci sia una ritrovata unione e che Bill sia pronto più che mai al grande passo. Katie lo ha messo alla prova e il suo ex marito ha superato l’esame: è tempo di indossare di nuovo l’abito bianco? Per il momento hanno deciso di dire a Will che sono tornati insieme e il bambino sembra essere molto felice! E Hope che cosa farà? Andrà a fondo dopo aver ascoltato di discorso di Flo e Zoe e lascerà passare anche questa? Flo sembra essere intenzionata a restare alla Forrester e in città mentre Zoe cerca di farle capire che deve andare via il prima possibile. Lo farà? Vediamo le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 GIUGNO 2020

Thomas non si è arreso nel suo intento di conquistare Hope e fa un’altra mossa che dovrebbe portare la ragazza dalla sua parte. Tira fuori una sorta di lettera testamento che Caroline avrebbe scritto ma in realtà la lettera non è stata scritta dalla sua ex compagna…Sicuramente ci sono delle cose che Caroline chiede che fanno molto piacere a Hope, peccato però che non siano le parole di una persona in fin di vita ma siano state inventate da Thomas.

Wyatt inizia a credere che forse suo fratello dovrebbe stare di nuovo con Steffy e si pone delle domande sulla sua attuale situazione con Hope visto tutto quello che è successo…

Tutto questo e molto altro quindi nella puntata di Beautiful in onda domani 3 giugno 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che domani dopo Beautiful andrà in onda Una vita e alle 14,45 torna invece Uomini e Donne!