Il segreto anticipazioni: Rosa pronta alle nozze, Adolfo tentenna

Come avrete notato la puntata de Il segreto in onda il primo giugno 2020 è stata più breve rispetto al solito e lo sarà anche la puntata di oggi! Infatti in questi due giorni la programmazione di Canale 5 è cambiata ma da domani si torna alla normalità! Cosa succederà dunque nella puntata de Il segreto che vedremo domani, 3 giugno 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni! Avrete visto che Rosa è tornata a casa felice per quello che è successo tra lei e Adolfo. Si è concessa a lui pensando che in questo modo il giovane sarà costretto a scegliere lei e non Marta. Ma andranno davvero così le cose? Adolfo dovrà sposare Rosa adesso?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 GIUGNO 2020

Ramón si scusa con Marta per la sua folle richiesta di matrimonio e annuncia che sarà lui a sostituire suo padre a Puente Viejo. Marta si congratula con lui ma coglie l’occasione per assicurargli che dovrebbe dimenticarla. Ignacio parla con Urrutia e conclude che non vuole lasciare la città.

Marcela e Matías sembrano riconciliarsi, ma nessuno dei due può smettere di pensare ai loro rispettivi amanti. Alicia e il Castañeda discutono di questioni sindacali e la giovane donna si rende conto che non sente più la sua vicinanza…Come andrà a finire?

Rosa sembra essere al settimo cielo. Crede di avere anche l’appoggio della marchesa in vista del matrimonio ma non ha ancora idea di quello che potrebbe pensare suo padre di tutto questo. E se lei sembra non veder l’ora di sposare il suo giovane fidanzato, Adolfo invece non è propriamente felice…In realtà il giovane ha capito di essere innamorato di Marta ma forse ormai, è troppo tardi…Il danno è stato fatto!

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 3 giugno 2020!Domani si tornerà in onda regolarmente alle 16,10 subito dopo Uomini e Donne.