Una vita anticipazioni: Lucia confessa la verità a Telmo e volta pagina con lui?

Nuove puntate e nuovi colpi di scena ad Acacias 38: che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 3 giugno 2020. Siamo giunti all’episodio 980, domani vedremo la prima parte della puntata. Come avrete visto Lucia e Telmo si sono nuovamente incontrati: adesso dovrà essere lei a decidere che cosa fare. Telmo ha fatto le sue indagini e non ha dubbi sul fatto che il piccolo Mateo sia suo figlio. Lucia si è resa conto di essere ancora perdutamente innamorata di Telmo e di aver sprecato 10 anni della sua vita. Se solo avesse creduto alle sue parole…Inoltre è preoccupata per il piccolo Mateo che non sta ricevendo il giusto amore…

Cosa deciderà di fare, dirà tutto a Telmo e quindi anche a suo marito che sembra non sapere nulla? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani 3 giugno 2020, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 GIUGNO 2020

Telmo chiede a Lucia di dirgli tutta la verità su Mateo, lui ha fatto delle investigazioni ed è sicuro che il bambino sia suo figlio. Le chiede di essere sincera in cambio lui non dirà a nessuno di essere il vero padre del bambino..Ad Acacias 38 arriva un uomo che minaccia Genoveva, ma che cosa vuole da lei?

Cinta non sembra molto felice di incontrare un altro corteggiatore ma dopo aver conosciuto il giovane messicano arrivato a casa sua cambia idea. Sembra simpatico e brillante, a differenza degli altri uomini che aveva conosciuto…Il giovane tra l’altro sfodera anche le sue armi migliori per conquistare Bellita e sembra riuscire a compiere l’impresa…Ursula decide di andare alla locanda per capire quelle che sono le intenzioni di Telmo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 giugno 2020 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 14,10.