Beautiful anticipazioni: Wyatt e Flo sempre più vicini ma con in grande segreto nascosto

Zoe continua a chiedere a Flo di andare via e lasciare la città. La ragazza non sa cosa fare e come gestire la situazione ma a quanto pare ha deciso di restare, anche vista l’insistenza di sua madre. Ma siamo sicuri che Hope smetterà di fare delle domande dopo la conversazione che ha ascoltato? Potrebbe avere dei sospetti? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 4 giugno 2020. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5 scopriremo che cosa faranno Shauna e Flo…Nel frattempo Wyatt inizia a pensare che dopo quello che è successo tra Thomas e Hope, se la moglie di suo fratello non è felice con uno Spencer, forse il posto perfetto per lui è altrove, magari al fianco di Steffy che tra l’altro sta crescendo da sola due bambine.

Ma perchè tutti pensano che Liam non sia in grado di fare le sue scelte da solo? Lo scopriremo molto presto…Intanto ecco le anticipazioni per la puntata di domani, 4 giugno 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 GIUGNO 2020

Wyatt parla con Liam di quello che c’è stato con Sally e di come la storia sia finita. Non può negare che la presenza di Flo ha cambiato le cose. Dice di essere ancora molto legato a lei…Ma non sa che Flo ha un grande segreto che potrebbe davvero cambiare tutto.

Hope si è resa conto di aver esagerato, dopo aver ascoltato Zoe e Flo parlare. Questa volta le due ragazze sono salve, Hope non ha capito molto di quanto stavano dicendo…Per Flo e Shauna arriva il momento di andare a vivere a casa di Eric e ovviamente Quinn ne è felicissima. Spera che questo trasferimento possa segnare anche il ritorno di fiamma tra suo figlio e Flo! Lei tifa per questa coppia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 4 giugno 2020 su Canale 5.