Beautiful anticipazioni: Flo in crisi di coscienza vuole dire tutto a Hope

Come si può convivere con un segreto così grande? Bisognerebbe chiederlo a Flo che nonostante tutto, continua a mentire. Non ha ancora detto a Hope quello che è successo alla piccola Beth e a quanto pare non lo farà. Ma è davvero in crisi. Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 5 giugno 2020? Intanto Bill e Katie si preparano alla loro nuova vita insieme…

Se da un lato Flo ha questo genere di preoccupazioni, dall’altro però trova conforto in Wyatt che a quanto pare non ha mai smesso di amarla e tra loro, le cose potrebbero andare di nuovo bene. Ma che cosa succederà domani? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 GIUGNO 2020

Flo continua a passare il suo tempo con Hope ma la vicinanza a sua cugina la mette davvero in crisi. Non sa più come gestire la situazione ma sua madre le ricorda che se dicesse cosa è davvero successo con Beth, cambierebbe tutto. In un solo momento perderebbe il lavoro, perderebbe la nuova famiglia che ha trovato, perderebbe probabilmente anche Wyatt che difficilmente potrebbe perdonarla dopo una situazione di questo genere. Flo però è molto provata perchè vedendo ogni giorno Hope si ricorda di tutto il male che le sue bugie hanno causato e stanno causando, anche se dietro a tutto c’è Reese.

Wyatt parla con Quinn di quello che sta succedendo tra lui e Flo e pensa che formeranno una bella coppia. Il sentimento a quanto pare non è mai svanito…Quinn è felicissima per questa notizia: da sempre infatti ha fatto il tifo per Flo. Liam non riesce a credere che Thomas stia usando il piccolo Douglas per avvicinarsi a Hope ma adesso non ha più compassione per lui…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 5 giugno 2020.