Il segreto anticipazioni: Marta vedova, starà a guardare mentre Rosa e Adolfo si sposeranno?

Siamo arrivati alla puntata numero 2206 de Il segreto. Che cosa succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio quello che sta per succedere.

Rosa e Adolfo sono pronti per le presentazioni ufficiali mentre Marta stenta a credere che tutto questo sia succedendo davvero. Matias e Marcela hanno deciso di darsi una nuova possibilità credendo che il matrimonio possa essere ancora salvato. E nelle prossime puntate della soap che cosa succederà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 GIUGNO 2020

Marta è scioccata e senza parole quando Rosa termina la notizia del suo fidanzamento con Adolfo: è innamorata e ha in programma di sposare il figlio della Marchesa. D. Ignacio rimanda il suo viaggio a Jaca per parlare seriamente con Adolfo e quindi capire che cosa vuole davvero fare con sua figlia.

Carolina, da parte sua, parla a Encarnación del suo rapporto con Pablo, confermando che, per il momento, non dirà nulla a suo padre. Marta vuole che sia chiaro che non ci sarà altro che un’amicizia tra Ramón e lei, e confessa che dopo essere stata vedova, ha fatto una sorta di voto di castità. Il Solozábal accoglie Adolfo e la tensione a La Casona è palpabile.

La Marchesa dà a Francisca le notizie disastrose: purtroppo La Casona non è in vendita. La Montenegro è molto delusa e decide di interrompere tutti i rapporti commerciali con Isabel. A quanto pare però Isabella non ha nessuna intenzione di lasciare che Francisca se ne vada…

Nel frattempo, Tomás incoraggia Adolfo ad affrontare la visita a La Casona come fidanzato di Rosa. Francisca sembra aver raggiunto il limite e dice ad Antoñita che ha deciso di abbandonare il padiglione dove si nasconde da tempo… Matías rivede Alicia e confessa di aver deciso di riprendere il suo matrimonio con Marcela.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani come sempre alle 16,10 su Canale 5.