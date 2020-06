Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo prossimi al matrimonio ma Marta incombe

Che cosa succederà nella puntata di sabato de Il segreto? Come avrete visto negli ultimi giorni gli episodi durano di meno del solito e sarà così almeno per un’altra settimana. La programmazione di Canale 5 infatti cambierà da mercoledì quando Uomini e Donne andrà in ferie e arriverà sulla rete la nuova serie tv turca che ci terrà compagnia per tutta l’estate…Ma torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni e la trama di domani 6 giugno 2020. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap, Rosa e Adolfo si sono fidanzati dopo aver fatto l’amore. Il giovane adesso si rende conto di doverla sposare. Lei ne è felicissima mentre il figlio di Isabel lo è certamente di meno…Ma per la marchesa, che pensava che questa fosse un’ottima notizia, ne sta per arrivare un’altra che non gradirà affatto. Ignacio ha deciso di restare a Puente Viejo e questo significa che la casa non è più in vendita…

Vediamo cosa succederà dunque nella puntata de Il segreto in onda sabato pomeriggio, ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 6 GIUGNO 2020

Adolfo come promesso a Rosa, si presenta alla Villa per ufficializzare il fidanzamento. Rosa non può fare a meno di notare che tra lui e Marta c’è qualcosa. Lo nota anche Manuela che per rompere la tensione, spacca un bicchiere in modo da distrarre tutti. Ignacio a quanto pare si dice contento di questa unione ma frena sul matrimonio: è ancora presto, ci vuole tempo.

Scopriamo che la madre delle ragazze è in una casa di cura, in una sorta di istituto per le malattie mentali in Svizzera. Carolina le scrive delle lettere e le consegna a Manuela in modo che lei gliele possa spedire. Ma in realtà la donna tiene tutte le lettere in una cassettina e non le ha mai mandate alla mamma della ragazze. Ramon è pronto a partire per Bilbao dove prenderà il posto di Ignacio. Così è deciso…

Manuela consiglia a Marta di mettere fine ai suoi pensieri e di considerare Adolfo come suo cognato. Il giovane intanto spiega a suo fratello che adesso le porte della villa sono aperte per la famiglia e che potranno andare in qualsiasi momento…Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 6 giugno 2020.