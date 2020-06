Beautiful anticipazioni: Hope pronta a lasciare Liam, Brooke vuole fermarla

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Vi ricordiamo che la soap ci aspetta l’8 giugno 2020. Di domenica non si va in onda! Il mese di giugno tra l’altro segna un importantissimo traguardo. Da 30 anni infatti Beautiful viene trasmessa in Italia ed è ancora oggi, una delle soap più viste e amate di sempre! Ma torniamo alle nostre anticipazioni. Avrete visto che Hope è molto turbata da quello che sta succedendo nella sua vita. In particolare pensa di avere delle grosse responsabilità con il piccolo Douglas, dopo la lettera che Thomas le ha fatto leggere. Mai immaginerebbe che non è stata Caroline a scrivere quella lettera e che è tutto frutto di un diabolico piano di Thomas…Ma intanto Hope prova un grande amore per il bambino ed è per questo che sembra aver deciso di lasciare Liam. Lo farà? Il giovane Spencer sembra avere delle soluzioni da proporre a sua moglie ma a quanto pare, Hope vuole andare per la sua strada…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: HOPE VUOLE LASCIARE LIAM

Hope dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni continua a credere che la cosa migliore da fare sia quella di lasciare Liam. Non pensa che suo marito debba stare al suo fianco, potrebbe essere felice con Steffy, come padre della piccola Kelly e di Phoebe. Lei non gli può dare la famiglia che sogna in questo momento della loro vita ma allo stesso tempo può invece essere utile a Douglas che vede in lei una seconda madre.

Ancora una volta Hope si confida con sua madre e rivela a Brooke quelle che sono le sue reali intenzioni. Ha deciso questa volta di lasciare Liam e sembra non voler tornare indietro. Brooke chiaramente non è d’accordo con sua figlia e non riesce a credere che questa sia la strada migliore da prendere. Ridge invece si rende conto che Liam ama molto Hope e sa bene che anche lei lo ama ma pensa che forse il giovane Spencer starebbe meglio al fianco di Steffy visto che insieme hanno anche una bambina da crescere…

Che cosa succederà, quale sarà la decisione di Hope? E Liam le permetterà di rompere il matrimonio? Hope no ha dubbi: il suo posto è al fianco di Douglas, ma questi significa che sarà anche amante di Thomas?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì 8 giugno 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.