Beautiful anticipazioni: Liam abbandonato, tornerà da Steffy dopo il divorzio?

Tempi duri, molto duri per Liam che non si aspettava di vedere finire il suo matrimonio a causa di un altro e invece…A quanto pare Hope ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Liam. Non vuole più continuare a stare con lui ma non perchè non lo ami ma perchè pensa che per loro il futuro sia destinato a essere diverso. Pensa che Liam ha bisogno di una famiglia, di una bambina a cui badare, di una moglie…E lei non si sente adatta. Allo stesso tempo crede di essere perfetta per Douglas: tutto quello che il bambino potrebbe desiderare lei lo rappresenta…Cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani 9 giugno 2020!

A quanto pare Hope ha preso la sua decisione, Liam le permetterà di mettere fine al loro matrimonio? I due sembrano essere distrutti ma a quanto pare per entrambi, il destino è segnato…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 9 GIUGNO 2020

Hope non può cambiare idea, almeno per il momento, e a quanto pare Liam non può fare nulla. Ci ha provato in tutti i modi ma Thomas ha saputo quali corde toccare a adesso la giovane Logan pensa che il suo posto sia al fianco di Douglas. Crede che è lei la nuova mamma del bambino e può farlo solo dedicandosi a lui, lasciando Liam. Spencer quindi non può fare niente se non accettare la decisione di Hope. L’unica persona che potrebbe al momento cambiare le carte in tavola è Flo ma la ragazza non ha nessuna intenzione di dire la sua verità!

Liam quindi deve prendere atto della decisione che Hope ha maturato. E parla anche con Steffy di quello che sta succedendo, poi incontrando Thomas, gli fa anche i complimenti per aver saputo manipolare sua moglie…E tra i due ancora una volta si accende lo sconto. Ma cosa succederà adesso? Liam tornerò da Steffy e insieme a lei crescerà sua figlia Kelly e anche Phoebe?

Vedremo…Intanto appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.