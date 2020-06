Una vita anticipazioni: perchè Camino non parla, cosa le è successo davvero?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 9 giugno 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano proprio ad Acacias 38. Nel pomeriggio di domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 982 della soap spagnola. Vi ricordiamo che domani andrà in onda dopo Una vita, l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne! E adesso torniamo alle nostre anticipazioni: cosa accadrà domani 9 giugno 2020? Avrete visto che Lucia ha capito di non amare suo marito e forse inizia a pensare che il suo posto possa essere vicino a Telmo, che succederà? I due diventeranno amanti? E che cosa nasconde Genoveva nel suo passato, chi è questo Cristobal che la sta cercando e potrebbe farle del male? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita per le prossime puntate, iniziando proprio dalla puntata di domani 9 giugno 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 GIUGNO 2020

Samuel e Telmo si incontrano per caso in strada e così l’Alday inizia a parlare di quello che pensa di Lucia. Si dice molto innamorato di sua moglie e per questo spiega all’ex prete, che sapendo che cosa significa oggi amare, si rende conto che Lucia non è felici e anzi, è molto preoccupato per lei…Peccato che Samuel stia forse dimenticando che 10 anni prima, fu proprio a causa sua che Telmo e Lucia si separarono, anche se al momento, nessuno dei due lo può immaginare…

Felipe sembra aver ritrovato finalmente la giusta voglia di lavorare e di riprendere in mano la sua vita ma non tollera ancora le intromissioni di Ramon…

Carmen e Ramon invece sembrano essere sempre più vicini ma non si lasciano andare…Samuel cerca di risolvere la questione per tutelare Genoveva ma non è semplice…La donna intanto fa amicizia con Camino che sembra avere un grande dono, quello del disegno. Non parla però e nelle prossime puntate di Una vita scopriremo anche qual è il trauma che ha subito e il motivo per il quale, ha smesso di parlare.

Lucia alla fine decide di lasciarsi andare: lei e Telmo fanno l’amore e si rendono conto di essersi sempre amati…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5.