Beautiful anticipazioni: per Hope inizia una nuova vita con Thomas e Douglas

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful, iniziamo con la trama di domani 10 giugno 2020. Sembra proprio che Hope abbia preso la sua decisione: mettere fine al matrimonio con Liam. Ma può davvero finire così una favola d’amore? Hope e Liam hanno lottato moltissimo per questo matrimonio e hanno sofferto insieme per la morte della piccola Beth. Nonostante il dolore e la rabbia per l’accaduto, e forse anche l’amore che c’è ancora, Hope ha deciso. Vuole provare a essere utile per qualcuno e allo stesso tempo vuole che Liam sia felice al fianco di una donna che lo ama e di due bambine che hanno bisogno di un padre. Ormai convinta che lei non potrà mai dare a Liam un figlio, prende questa decisione…E che cosa succederà domani? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 GIUGNO 2020

Nonostante la richiesta di Brooke, di pensarci bene prima di agire, e le lacrime di Liam, Hope ha preso la sua decisione. Non vuole più essere una moglie incapace di dare un figlio all’uomo che ama e forse il destino ha in mente un progetto diverso per lei. Ridge parla con Thomas di quello che sta succedendo e alla fine sembra quasi essere solidale con suo figlio. Dopo l’incontro con Thomas parla anche a Brooke di quello che è successo e si dice comunque sereno in vista del futuro. Pensa che Hope e Thomas potrebbero essere una famiglia perfetta per il piccolo Douglas. Ma la Logan a quanto pare non vede affatto di buon occhio questa relazione e non approva la decisione di Hope anche se non la lascia da sola in questo momento così difficile.

Liam non può fare altro che consolarsi con sua figlia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 19 giugno 2020.