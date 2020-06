Il segreto si allunga da domani: le anticipazioni ci rivelano le trame losche della marchesa

Ottime notizie per i fans de Il segreto. Come avrete visto negli ultimi giorni le puntate della soap spagnola sono andate in onda in formato ridotto. Episodi più brevi per cui è capitato che nelle nostre anticipazioni vi abbiamo raccontato anche qualcosa che non è ancora accaduto. Ma succederà! E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che vedremo nella puntata de Il segreto in onda domani 10 giugno 2020. La soap spagnola da domani cambia orario e si allunga: si va in onda alle 15,40 circa con un episodio che poi durerà quasi fino alle 17. Una puntata quindi intera, come nel formato originale di circa una quarantina di minuti.

Come avrete visto Rosa e Adolfo hanno ufficializzato il fidanzamento anche se Ignacio non sembra essere molto entusiasta di quello che sta succedendo. Isabella invece ha più problemi: Francisca che vuole palesarsi e uscire allo scoperto ma anche la miniera dove sta per succedere di tutto…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 GIUGNO 2020

Alicia sta ancora cercando di capire perchè Matias ha deciso di stare con Marcela e di non vivere un amore extraconiugale. Ma la riflessione viene interrotta da una notizia che arriva dalla miniera. Pare che ci sia stato un incidente e che dei minatori siano rimasti feriti.

Francisca non vuole più nascondersi, pensa che la cosa migliore da fare sia uscire allo scoperto. Adesso che non può comprare la villa vuole sapere come muoversi e vuole mostrarsi di nuovo ai suoi ex compaesani. Ma Isabella non condivide questo suo volere e così, mentre cerca di calmarla, mette anche qualcosa nel suo caffè, ma di cosa si tratta? E che cosa vuole fare?

Pare che dopo l’esplosione ci siano ancora dei minatori in vita ma non si sa per quanto tempo potranno resistere visto che non hanno molto ossigeno a loro disposizione…Viene quindi organizzata una operazione per cercare di salvare le persone rimaste coinvolte…Isabella deve quindi recarsi sul posto per cercare di capire quello che sta succedendo…

Appuntamento a domani con questa nuova puntata de Il segreto da non perdere. La soap ve lo ricordiamo, andrà in onda dopo Day Dreamer-Le ali del sogno per cui si partirà intorno alle 15,40 circa.