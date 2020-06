Una vita anticipazioni: Ursula dirà al marito di Lucia che lei lo tradisce?

Pronti a scoprire cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 10 giugno 2020? La soap andrà in onda dopo Beautiful e a seguire potremo invece vedere la prima puntata di Day Dreamer la serie turca che farà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta l’estate. Ma torniamo a noi con le ultime news da Acacias 38. Domani vedremo la prima parte di Una vita, episodio 983. Avrete visto che Lucia ha deciso di riprendere in mano la sua vita e lo ha fatto con un incontro di passione con Telmo. Sono passati dieci anni ma il grande amore che li ha sempre legati è ancora molto vivo. I due diventeranno amanti? Che cosa accadrà tra di loro?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 GIUGNO 2020

Ursula si reca in locanda per carcere Lucia. Telmo le dice che non è insieme a lui, che non l’ha neppure vista nel corso della giornata. Ma la Dicenta insiste: Eduardo è tornato molto prima dalla riunione che aveva fuori città in quanto l’impresario che doveva incontrare non si è presentato. Lucia ascolta tutto da dentro la stanza in cui si sta nascondendo. Lucia è molto preoccupata: come giustificherà la sua assenza da casa visto che suo marito le aveva chiesto di non muoversi?

Ariza va di nuovo da Genoveva e continua a minacciarla: se lei e Samuel non faranno quello che ha chiesto, rischiano entrambi moltissimo…La donna sembra essere molto preoccupata dalle minacce di Ariza…

Quando Lucia torna a casa ringrazia Ursula e le conferma di esser stata fuori le dice di dire a suo marito che era uscita per mettere dei fiori sulla tomba di Celia. La Dicenta la avvisa: non le piace mentire…

Liberto e Rosina hanno deciso di prendere lezioni di tango e sembrano essere particolarmente contenti di come vanno le cose. E parlano anche della bravura della maestra…