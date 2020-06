Beautiful anticipazioni: Liam non si arrende e mette in guardia Thomas, come finirà?

Steffy sembra essere realmente dispiaciuta per quello che sta succedendo tra Liam e Hope. Non vuole che Spencer soffra ed è per questo che a suo modo cerca di stargli accanto e spera anche che la vicinanza delle bambine possa fargli bene. Nessuno però sa che Liam in braccio, tiene proprio sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 11 giugno 2020 ci rivelano infatti che per Hope e Liam non è ancora arrivato il momento di sapere la verità sulla piccola Beth. I due stanno per affrontare un divorzio e neppure questo serve a convincere Flo che forse è arrivato il momento giusto per raccontare tutto quello che Reese ha fatto…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di domani 11 giugno 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 GIUGNO 2020

Ridge ha sempre pensato che il posto di Liam fosse accanto a Steffy. Non ha mai nascosto questo suo pensiero neppure a Brooke che conosce il punto di vista di suo marito. E adesso che Hope ha deciso di lasciare Liam per stare al fianco di Douglas e prendersi cura di lui come una madre, è felice della scelta fatta. Sa che sarà la persona giusta per suo nipote ma allo stesso tempo sa che Steffy avrà finalmente una persona su cui contare e non crescerà da sola due bambine. Il vero problema sta però nel fatto che Liam non ama Steffy ma vuole stare con Hope e allo stesso tempo, anche la Logan, ha lasciato suo marito non perchè non lo ami ma perchè vuole che sia libero di avere una famiglia.

Liam mette subito in chiaro una cosa con Thomas: è vero che Hope ha fatto la sua scelta ma non perchè lo ami, ma perchè vuole il bene di Douglas….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 11 giugno 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.