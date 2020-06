Una vita anticipazioni: Lucia è malata, soffre di problemi al cuore?

Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo visto come in diverse occasioni, Lucia abbia avuto dei malori. Sembrava toccarsi il petto, come se avesse dei problemi al cuore. La donna è malata? A quanto pare lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita ma intanto ecco le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 11 giugno 2020. Come avrete visto la donna ha deciso di incontrare in gran segreto Telmo anche se Ursula la mette in guardia: non la aiuterà a dire bugie a suo marito e non approva una relazione extra coniugale. Che cosa farà Lucia, andrà dritta per la sua strada insieme a Telmo? Troverà il coraggio per lasciare suo marito?

Domani andrà in onda l’episodio 983, siamo giunti alla seconda parte…Vediamo quindi quelle che sono le ultime notizie da Acacias 38 con la trama di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’11 GIUGNO 2020

Cinta fa finta di esprimere disappunto per la scuola di madame Olenka, ma in realtà è in procinto di effettuare il suo debutto come artista. Samuel ha finalmente la possibilità di incontrare il senatore Ojeda.

Liberto e Rosina sembrano essere entusiasti del nuovo ballo che hanno scoperto grazie a Casilda e Servante e decidono di provare a ballare in casa il tango grazie al disco che hanno…José annuncia a Bellita e ad Arantxa che il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è stato distrutto per via di un incendio. Ora saranno tempi duri per la loro famiglia. Una bruttissima notizia che nessuno si aspettava…

Mentre si trova nel negozio con Lolita e Carmen, Ramon sembra ricordare quello che successe quando Celia morì. Ricorda ai presenti di come Celia fosse ossessionata dalla piccola Milagros ma nessuno aveva capito quanto fosse grave la situazione…Al racconto è presente anche Antonito che per la prima volta apprende quanto successe quel maledetto giorno. Ramon ricorda tutto. Celia era arrivata in casa con un coltello, avevano lottato. Lei voleva fare del male a Ramon tanto da brandire il pugnale contro di lui. Ramon all’ultimo momento si era spostato e Celia era caduta dalla finestra morendo. Aveva ancora il pugnale in mano proprio per questo motivo. Se non si fosse scansato, sarebbe morto lui…

Telmo e Lucia si tengono in contatto con dei biglietti che la donna lascia nei giornali e così l’ex sacerdote scopre che Ursula non approva la loro relazione e che potrebbe dire tutto a Eduardo. Che cosa succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 giugno 2020 alle 14,10 su Canale 5.