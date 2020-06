Il segreto anticipazioni: Francisca morirà avvelenata dalla marchesa?

Non mancano i colpi di scena nelle nuove puntate de Il segreto, che sono poi anche le ultime che vedremo! Come saprete qualche settimana fa in Spagna sono andate in onda le ultime puntate della soap spagnola. E noi stiamo per raccontarvi con le nostre anticipazioni quello che succederà domani 12 giugno 2020. Nella puntata de Il segreto di domani, vedremo infatti la reazione di Isabella e dei minatori dopo quello che è successo. Tutti le danno la colpa perchè pensano che a causa sua e del suo non volere delle misure di sicurezza più adeguate, ci sia stato il crollo che è costato la vita a Damian…Intanto la marchesa ha anche altro a cui pensare: a quanto pare è arrivato il momento di chiudere la vicenda con Francisca, per questo la sta avvelenando. La Montenegro se ne renderà conto o morirà senza sapere nulla di quello che la dona stava facendo?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 GIUGNO 2020

Carolina si spiega alla sua famiglia, non vuole visitare Pablo per non fargli del male. Nel frattempo, D. Ignacio e Urrutia sanno che la carenza di materiale dalle riserve potrebbe provocare manifestazioni o qualcosa del genere, e temono anche per un possibile linciaggio.

Encarnación sa che la più giovane dei Solozábal nasconde qualcosa nel suo rifiuto di recarsi a Jaca. Quando la giovane fa una passeggiata nel bosco incontra Pablo e non è la prima volta che lo fanno. Apparentemente il giovane ha abbandonato l’esercito. Nessuno sa quello che sta succedendo, solo Carolina…

Il cadavere che Maqueda trasporta è Cosme e Damián è devastato. Nel frattempo, Marta visita il municipio per aiutare in qualunque modo possibile. Isabel è arrabbiata con Maqueda , l’uomo in fatti non le ha detto nulla dell’operazione di salvataggio alla quale ha partecipato. D’altra parte, i suoi figli e Iñigo concludono che l’incidente avrebbe potuto essere evitato con il rafforzamento in sicurezza, ma la Marchesa a quanto pare, non si sente responsabile di tutto ciò che è accaduto.

Francisca continua a sentirsi poco bene, ha sempre dei forti dolori alla testa ma non immagina che dietro a questo malessere ci sia lo zampino di Isabella che la sta avvelenando. La donna viene comunque informata dalla domestica in merito a quello che succede alla miniera…Damian invece sembra aver preso una decisione dopo la morte di Cosme: vuole bruciare la tenuta della marchesa…

Siamo così arrivati all’episodio 2209 de El secreto de Puente Viejo che ci aspetta domani come sempre al nuovo orario dell’estate, alle 15,40 circa dopo DayDreamer-Le ali del sogno.