Una vita anticipazioni: Lucia lascerà suo marito per amore di Telmo?

I familiari di Ramon fanno i conti con la storia che l’uomo ha raccontato. Finalmente dopo dieci anni ha trovato la forza di dire che cosa è successo veramente a Celia. Adesso si può voltare pagina? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 12 giugno 2020. Siamo giunti all’episodio 984 di Acacias 38, domani andrà in onda la prima parte ! Lucia e Telmo come avrete visto, sono diventati amanti ma Ursula non ha intenzione di tenere il gioco alla coppia e ha già avvisato la sua padrona. In quartiere si protesta contro la scuola di tango, anche Rosina si trova coinvolta ma non ha il coraggio di dire alle sue vicine di casa che lei ama molto il tango e non è d’accordo con i motivi della manifestazione…

Intanto Samuel cerca di fare il possibile per salvare sua moglie dalle grinfie dell’uomo che la sua cercando, ci riuscirà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 GIUGNO 2020

Lolita e Antonito non sanno che cosa fare: devono raccontare a tutti quello che è successo davvero il giorno in cui Celia è morta? Se lo faranno dimostreranno che Ramon non è un assassino ma non hanno le prove comunque e potrebbero solo rischiare di infangare la memoria di una donna morta 10 anni prima…

Lucia e Telmo continuano a vedersi di nascosto e l’uomo le propone di mettere fine a questi incontri clandestini e di vivere la loro storia alla luce del sole. Lucia sa che non può vivere senza Telmo e che non ha mai amato suo marito ma sa anche che non lo può lasciare. Telmo le chiede se Eduardo è stato violento in passato con lei…Servante quasi scopre che Lucia si trova nella stanza di Telmo proprio mentre i due sono insieme. Se ne sarà accorto? Lucia non vuole che a pagare per i suoi errori e per i suoi peccati sia il piccolo Mateo e sa bene che bisogna trovare una soluzione il prima possibile.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 12 giugno 2020.