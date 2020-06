Beautiful anticipazioni: Hope e Liam un addio o solo un arrivederci?

Mentre Flo si prepara a diventare una Logan, Hope sembra aver preso la sua decisione. Cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, sabato 13 giugno 2020. Nella puntata della soap in onda domani su Canale 5 vedremo Steffy fare i conti con la decisione di Hope. La Forrester ci ha provato in tutti i modi a far riflettere la sua amica sulle conseguenze del suo gesto ma a quanto pare, la ragazza, ha deciso e non cambia idea…

Flo invece, anche se sta per cambiare il suo cognome e diventare una Logan, continua a tacere. E a causa delle sue bugie, anche il matrimonio tra Liam e Hope sta per finire…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 GIUGNO 2020

Per Steffy è arrivato il momento di prendere atto della situazione che la sua famiglia sta vivendo. Ci ha provato convincere Hope a non cambiare così la sua vita, a non lasciare che il suo grande amore possa andare via. Le ha spiegato che Liam immagina una vita al suo fianco e che la famiglia che tanto sognano potrebbe presto arrivare. Ma Hope a quanto pare non vuole sentire ragioni ed è per questo che andrà avanti per la sua strada. Steffy deve quindi accettare quelle che sono le decisioni della ragazza. Ne parla con suo padre. Racconta a Ridge quello che Hope ha deciso di fare e gli spiega che adesso Liam, essendo rimasto solo, potrà occuparsi a tempo pieno di Phoebe e di Kelly. Ma questo significa anche che potrà tornare il sereno anche tra di loro? Liam sembra essere ancora innamorato di Hope…

La Logan dal canto suo si prepara a vivere al fianco di Douglas. Vuole essere per lui una buona madre. Al momento pensa solo a questo, nient’altro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 13 giugno 2020. La soap ci aspetta come sempre al sabato! A seguire una nuova puntata della serie in replica Lontano da te e poi Il segreto.