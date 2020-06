Il segreto anticipazioni: Carolina sta per essere scoperta. Francisca ha i giorni contati

Mentre tutti si preoccupavano di quello che stava succedendo tra Rosa e Adolfo, nessuno si era reso conto che Carolina nascondeva un grande segreto ma a quanto pare, presto potrebbe veni fuori tutta la verità. Pablo non è con l’esercito e si sta nascondendo e Carolina continua a incontrarlo di nascosto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto di domani 13 giugno 2020. La soap infatti va in onda anche al sabato sempre intorno alle 15 circa.

Vediamo cosa succederà nella puntata di domani, Carolina sarà scoperta?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 MAGGIO 2020

Alicia si rende conto che Matias prova ancora qualcosa per sua moglie ma allo stesse tempo sembra non essere capace di mettere fine alla loro relazione…

Pablo ha lasciato l’esercito e questo porterà gravi conseguenze. Carolina lo rassicura : nessuno l’ha seguita nel luogo di incontro, ma la sua famiglia la sospetta, da quando ha annullato il viaggio a Jaca. Rosa fa pressioni su suo padre per accelerare i piani del matrimonio, vuole che entrambe le famiglie siano messe in relazione il prima possibile.

Manuela segue da vicino Carolina, ma la giovane elude facilmente le domande della fanciulla. Sebbene Urrutia lo abbia avvertito, Don Ignacio vuole seguire la scia di Cosme. Scopre che se la marchesa farà lo stesso, sarebbe in grave pericolo.

Nel frattempo nessuno si rende conto di quello che Isabella sta facendo con Francisca…Nessuno sa che la donna si trova nel padiglione ed ecco che quindi Isabella si può muovere senza che nessuno sospetti nulla. Francisca sta per morire avvelenata? La Montenegro è di pessimo umore per via del suo mal di testa ma mai penserebbe che c’è un legame tra il veleno e quello che le sta accadendo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani 13 giugno 2020. Vi ricordiamo che Il segreto va in onda al sabato ma non la domenica! Appuntamento quindi a domani pomeriggio.