Una vita anticipazioni: Eduardo scopre la tresca di Telmo e Lucia, cosa farà?

A quanto pare il tango sembra aver fatto breccia nel cuore degli abitanti di Acacias 38, almeno di alcuni…Mentre Susana e Felicita si preparano per altre manifestazioni, i domestici guidati invece sa Servante, continuano di nascosto a esercitarsi con questo nuovo ballo anche se a quanto pare non hanno molta idea di quali siano i giusti passi da fare! Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 14 giugno 2020? La soap spagnola come sempre non va in onda al sabato ma ci aspetta nel pomeriggio della domenica con un episodio inedito..Avrete visto che Lucia e Telmo si stanno lasciando travolgere dalla passione ma se la donna venisse scoperta, potrebbe essere persino arrestata per adulterio. Che cosa decideranno di fare?

Domenica 14 giugno 2020 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 984 di Acacias 38, vediamo che cosa accadrà con le ultime notizie dalla Spagna!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 14 GIUGNO 2020

Liberto parla con Rosina di quello che è successo a Celia e le dice che forse è arrivato il momento di perdonare Ramon come sembra anche aver fatto Felipe che ha ripreso la sua vita in mano. Rosina non sembra essere intenzionata a prendere neppure in considerazione la cosa…Cinta riceve un biglietto in cui viene convocata per un appuntamento e ha paura che ci possano essere cattive notizie per la sua carriera…

Carmen si diverte a provare i vestiti da Genoveva, torna a vestire i panni che in passato erano stati suoi, quelli di una signora per bene, potrebbe diventarlo di nuovo? Anche Lolita intanto si lascia travolgere dalla nuova moda del tango…

Eduardo deve lasciare improvvisamente Acacias 38 e chiede a Lucia se le dispiaccia. Ovviamente la donna è felice del fatto che suo marito si allontani perchè sa che potrà vedere Telmo. L‘ex sacerdote le chiede di poter incontrare Mateo ma Lucia non se la sente, potrebbero correre un grande pericolo. Mentre i due parlano di quello che potrebbero fare, magari chiedendo a Eduardo di accettare di annullare il matrimonio, non immaginano che nascosto dietro una siepe c’è proprio l’uomo che li sta spiando…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 14 giugno 2020 su Canale 5.