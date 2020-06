Beautiful anticipazioni: Hope lascia Liam ma lo ama ancora, per Thomas un ostacolo

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che andrà in onda il 15 giugno 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano quello che accadrà. Avrete visto che Hope ha preso la sua decisione: vuole lasciare Liam. Questo però non significa che non lo ami più. La Logan è stata chiara: lei ci tiene a Liam, lo ama ancora ma vuole che lui sia felice. Non potendogli dare la famiglia che desidera vuole che si prenda cura di Kelly e di Phoebe e che sia almeno un buon padre, cosa che con lei al suo fianco non potrebbe essere…Liam ha provato in tutti i modi a fermarla ma Hope non vuole sentire ragioni e alla fine quindi, anche lui si arrende. Steffy ha provato a convincere Hope a cambiare idea ma non ce l’ha fatta. La Logan sembra aver preso una decisione dalla quale non può tornare indietro. E adesso che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 15 GIUGNO 2020

Nella puntata di Beautiful in onda lunedì vedremo che Thomas tenterà di avvicinarsi di nuovo a Hope come già aveva provato a fare. Ma questa volta, in modo ancora più deciso, la ragazza metterà i puntini sulle i. E’ vero che lei ha lasciato Liam ma questo non significa che sia pronta per un’altra relazione per cui al momento deve starle lontano. Thomas ha un ostacolo da superare: non sarà semplice come lui aveva immaginato a quanto pare…

Brooke non accetta in nessun modo la decisione che ha preso Hope e non si dà pace. Per questo parla con Liam e gli dice che devono lottare per far si che Hope si renda conto dello sbaglio che sta commettendo. Gli dice che devono unire le forze per far capire alla donna che sta sbagliando. Lo esorta a non arrendersi, a continuare a lottare per sua moglie. Che cosa farà Liam adesso?

Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate della soap di Canale 5.