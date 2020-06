Il segreto anticipazioni: Carolina e Pablo scapperanno insieme?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il 15 giugno 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto, dopo la morte di Cosme, per la marchesa le cose si sono complicate. Per settimane i suoi figli le hanno chiesto di aumentare le misure di sicurezza per i lavoratori ma lei non ha voluto e poi è successo l’inevitabile. Adesso tutti la odiano…Nel frattempo Francisca continua a stare male senza capire che cosa le sta succedendo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 15 GIUGNO 2020

La Marchesa e i suoi due figli appaiono al funerale di Cosme e Damián guida la folla infuriata contro di loro. Quando stanno per linciarli, Don Ignacio media per intimidire i presenti e riesce a salvarli. Adolfo va a La Casona per ringraziare il suo futuro suocero per quello che ha fatto per la sua famiglia.

Carolina torna a vedere Pablo, che è accovacciato e nascosto dopo la sua diserzione dall’esercito. Carolina gli promette che questo incubo sta per finire e che presto potranno partire insieme. La Marchesa riceve D. Ignacio all’Avana per ringraziarlo dopo quello che ha fatto per lei e per i suoi figli.

Isabel non tollera che Ignacio sia stato colui che ha salvato la sua famiglia dal linciaggio, ma i suoi figli non possono calmarla. I fratelli decidono di confrontarsi con la madre per chiedere che dia del denaro alle famiglie che sono state coinvolte nel crollo della miniera e anche alla famiglia di Cosme.

Mauricio, nel frattempo, informa il capitano Huertas di ciò che è successo al funerale e così decidono di mettere la sorveglianza nelle vicinanze dell’Avana. Matías, Alicia e Damián cercano di trovare un accordo, ma tra Alicia e Matías non c’è comprensione.

Mentre Alicia e Damián vogliono vendicare l’accaduto, Matías pensa che ci sia da pianificare in modo sensato e calmo. Disgustata, Alicia lo definisce un signore borghese, e Matías chiarisce le cose: sono sindacalisti, non sporchi assassini. Marcela rimprovera a suo marito le ore e le ore di assenza per stare con Alicia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di lunedì 15 giugno 2020.