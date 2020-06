Una vita anticipazioni prossime puntate: Lucia sta male, morirà per una malattia letale?

Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita, Lucia sembra soffrire di un malessere che sta sottovalutando in qualche modo. La donna infatti pensa che siano le nuove emozioni dovute alla sua storia clandestina con Telmo e alla paura di essere scoperta da Telmo. Ma siamo davvero di fronte a dei piccoli malori che possono capitare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate di Acacias 38, quelle che vedremo in estate.

Lucia ha riscontrato il suo primo malore mentre era con Eduardo, poi ancora una volta si è sentita male mentre era in compagnia di Felipe. E una terza volta si è sentita male, come se stesse svenendo o le mancasse il respiro, mentre era in compagnia di Telmo. Ma di che cosa soffre davvero la donna? Se siete curiosi di scoprirlo, continuate la lettura di queste anticipazioni!

UNA VITA ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: LUCIA STA MORENDO?

Nel corso dei prossimi episodi di Una vite vedremo che Lucia continuerà a stare male. Tutto poi si aggraverà in occasione del funerale di Eduardo che morirà a causa della sua malattia ( questa la motivazione ufficiale). Lucia si sentirà male in chiesa e perderà i sensi. Quando sarà portata in ospedale scoprirà che è in realtà è gravemente malata. Infatti ha un cancro ai polmoni e le restano solo pochissimi giorni di vita.

Telo sarà molto turbato da tutto quello che ha scoperto ma cercherà il miglior specialista per curare la donna che ama. Lucia però si rende conto che manca davvero poco alla sua morte e allora chiederà a Telmo di passare in modo sereno insieme gli ultimi giorni. Lucia prima di morire dirà al piccolo Mateo che Telmo è il suo vero padre, in modo che possa essere sereno, ritrovandosi da solo dopo la sua morte. Lucia però non dirà a Mateo che le restano pochi giorni da vivere.

Nella puntata 998 di Acacias 38, accadrà l’irreparabile. Manca quindi pochissimi visto che siamo giunti ormai alla puntata 983, tutto questo dovrebbe accadere i primi di luglio quindi. Dopo essersi congedata da Ursula, Felipe e diversi vicini di Acacias, Lucia chiederà di restare da sola con Telmo ed esalerà il suo ultimo respiro proprio quando l’uomo le starà sussurrando la vita che avevano immaginato di vivere insieme in una cittadina vicina al mare.

Lucia morirà e lascerà Telmo con il piccolo Mateo.