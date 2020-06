Beautiful anticipazioni: Flo sconvolta dalla separazione, le sue bugie hanno un peso

Flo e Wyatt non sanno ancora nulla di quello che sta succedendo tra Liam e Hope. La notizia del divorzio non è ancora arrivata alle loro orecchie. Ma cosa succederà quando tutto questo accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 16 giugno 2020. Come avrete visto negli ultimi giorni, Hope è arrivata a prendere una decisione molto seria: ha deciso di lasciare Liam non perchè non lo ami ma perchè vuole che lui si dedichi alla famiglia che ha con Steffy, una famiglia che lei non gli può dare. Liam ci ha provato fino all’ultimo a salvare il matrimonio e spera ancora di poterlo fare ma la decisione di Hope sembra essere definitiva.

Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Beautiful, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 GIUGNO 2020

Flo e Wyatt sono ritornati insieme, se così si può dire. Si lasciano travolgere dalla passione e tra di loro il tempo non sembra essersi mai fermato. Ma tutto cambia improvvisamente quando Wyatt riceve un messaggio e scopre quello che sta succedendo. Viene a sapere che Hope ha deciso di lasciare Liam per stare al fianco del piccolo Douglas e si rende conto quindi che potrebbe anche lasciarsi manipolare da Thomas. Wyatt è sconvolto per quanto ha scoperto ma ancora di più di lui, lo è Flo. La donna sa bene che quello che sta succedendo dipende dalle bugie che lei e Reese hanno detto. E’ vero che lei non sapeva chi fosse la bambina che ha dato in adozione ma è anche vero che dopo lo ha scoperto e che da quel momento ha continuato a mentire mentre avrebbe potuto dire a tutti chi era davvero la piccola Phoebe. In questo modo il matrimonio di Liam e Hope sarebbe ancora in piedi e invece…

Che cosa succederà adesso, quanto accaduto tra Liam e Hope porterà Flo a dire la verità sulla vicenda? Dirà a tutti che Beth non è morta?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 16 giugno 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.