Beautiful anticipazioni: Wyatt scopre che Flo sta mentendo? Hope ha deciso

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 17 giugno 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano direttamente da Los Angeles. Oggi tra l’altro una buona notizia anche per i fans americani della soap ! Iniziano infatti le riprese dei nuovi episodi di The Bold and The Beautiful che in America si sono fermate da qualche settimana a causa del coronavirus. Stanno andando in onda infatti in questi giorni episodi in repliche ma nelle prossime settimane si riparte con puntate mai viste!

E adesso torniamo alle anticipazioni: che cosa vedremo nella puntata di domani 17 giugno 2020? La soap di Canale 5 per il momento in Italia non va in pausa e continua con episodi inediti per tutto il mese di giugno.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 GIUGNO 2020

Steffy ci tiene a Hope a e Liam e non vuole essere considerata la ruota di scorta in questa famiglia. Anche per questo chiede a Hope di ripensarci. Le dice che probabilmente sta prendendo la decisione sbagliata visto che in fondo ama ancora suo marito. Ma Hope non sembra voler sentire ragioni e le spiega che lo sta facendo per amore di Liam, per il bene della piccola Kelly e anche di Phoebe che in questo modo potrà avere l’amore di un padre e di una madre.

Intanto Wyatt sta cercando di scavare nel passato di Flo senza però immaginare che la donna nasconde un grande segreto. E il segreto non riguarda la vera identità del padre della piccola Phoebe ma quello che lei e Reese lo hanno fatto. Wyatt si renderà conto che Flo sta nascondendo un grande segreto? Che cosa succederà se si dovesse scoprire tutto quello che è successo davvero quando la piccola Beth è nata?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 17 giugno 2020 su Canale 5.