Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo alla fine si sposeranno anche se lui ama Marta?

Ultima settimana in compagnia de Il segreto per il pubblico di Canale 5, almeno con le puntate inedite. Da lunedì prossimo infatti andrà in onda ancora l’amatissima soap spagnola ma si riparte dall’inizio: vedremo infatti il primo episodio de El secreto de Puente Viejo, con l’arrivo in paese di Pepa la levatrice…Ma torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 18 giugno 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 GIUGNO 2020

Carolina, spaventata dallo svenimento di Pablo, corre a chiedere aiuto a Encarnation e, raccontandole una bugia, ottiene da lei cibo caldo, coperte e medicine. Damian chiede di prendere il posto di Cosme nella lotta sindacale e Matias glielo accorda. Alicia comprende di aver esagerato e chiede a Matias di iniziare un nuovo rapporto, esclusivamente dedito ad aiutare i lavoratori della miniera.

Dolores si fa sorprendere mentre mangia e Tiburcio le chiede di sospendere lo sciopero della fame. Isabel invita Francisca a fare merenda in giardino. Rosa riunisce la famiglia e comunica loro che vuole sposare Adolfo quanto prima. La ragazza ha paura che qualora si aspettasse ancora, Adolfo si potrebbe pentire e potrebbe decidere di sposare Marta. Rosa non può permettere che tutto questo accada.

Ignacio cerca di convincere a Rosa a ponderare la sua decisione, ma la ragazza insiste a voler sposare Adolfo in brevissimo tempo. Tra l’altro l’uomo non può immaginare che tra i due c’è stato già un incontro carnale…Encarnation continua ad aiutare Carolina, ma capisce che il suo comportamento è molto strano e le chiede spiegazioni.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 18 giugno 2020. Vi ricordiamo che l’ultima puntata inedita de Il segreto ci aspetta sabato pomeriggio dopo Elisa di Rivombrosa che a grande richiesta ci aspetta in replica su Canale 5 dopo Beautiful.