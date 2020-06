Una vita anticipazioni: Lucia sta per morire, dirà a Eduardo la verità su Mateo?

Lucia a quanto pare sta davvero morendo, non ci sono possibilità per lei? Quanto è grave la sua malattia? I medici non hanno dubbi. Per la donna il tempo è davvero contato…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 18 giugno 2020 ci rivelano che Lucia non ha intenzione, almeno per ora, di dire di essere ammalata alla sua famiglia. E non vuole dire nulla neppure a Telmo. Preferisce per il momento continuare a tacere. Ma che cosa farà dopo? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, come vedremo, domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 986 della soap spagnola. Vi ricordiamo tra l’altro che questa settimana ci sono ottime notizie: Una vita ci aspetta infatti anche al sabato sera ma non su Canale 5. La soap infatti torna in onda su Rete 4.

LE ANTICIPAZIONI DI UNA VITA: LA TRAMA DI DOMANI 18 GIUGNO 2020

Lucia non ha detto nulla a suo marito dopo il ricovero in ospedale. Del resto dopo esser stata picchiata ancora una volta, non vuole che Eduardo le possa fare del male di nuovo. Ma l’uomo prende una decisione e dice a Ursula che Lucia non potrà uscire di casa e dovrà stare sempre in sua compagnia. Per la donna potrebbe iniziare una vera e propria prigionia…

L’incontro con il senatore non va come Genoveva e Samuel avevano immaginato, anzi. Le cose si complicano sempre di più…Per Lucia l’unico momento di felicità è insieme a suo figlio: non permetterà che Eduardo gli faccia del male e deve assicurarsi che se dovesse succederle qualcosa, il bambino potrà stare al fianco del suo vero padre. Che cosa farà quindi Lucia, dirà a Eduardo che il vero padre del piccolo Mateo è in realtà Telmo?

Agustina si sfoga con Lolita e parla di quello che è successo a Felipe. Non riescono a credere che l’uomo ci sia ricaduto ancora una volta. Ma la figura pessima che ha fatto è davvero sotto gli occhi di tutti. Cinta continua a essere difesa dalla sua domestica che tace e non dice nulla ai genitori del talento e delle esibizioni che la ragazza continua a tenere. Ma che cosa succederà se tutto questo dovesse venire alla luce?

Non ci resta che seguire la nuova puntata di Una vita in onda domani 18 giugno 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.