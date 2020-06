Il segreto anticipazioni: Adolfo non vuole sposare Rosa, Marta accetterà la sua proposta?

E anche oggi tornano le nostre anticipazioni de Il segreto! Ultimi due giorni in compagnia delle puntate inedite della soap spagnola. Come vi abbiamo già detto infatti, e come saprete, dalla prossima settimana su Canale 5 prendono il via le repliche. Si riparte della prima puntata. Tutto era iniziato nel 2013, in un caldo pomeriggio d’estate su Canale 5. E da qui si riparte con le storie di Pepa e Tristan…Ma ci restano altri due giorni in compagnia delle puntate inedite e noi ovviamente siamo qui per raccontarvi quello che accadrà a Puente Viejo! Iniziamo dunque con la trama della puntata di domani, 19 giugno 2020. Rosa vuole sposare il prima possibile Adolfo anche se il giovane sembra essere ancora indeciso. Che cosa succederà, questo matrimonio si farà oppure no?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 GIUGNO 2020

Isabel invita Francisca a fare merenda nel suo giardino, ma Francisca inizia ad avere degli strani sintomi che la spingono a restare nascosta nel padiglione de La Habana.

Lo strano sciopero della fame di Dolores le procura un’ulteriore multa. Raimundo arriva a La Habana chiedendo di Isabel e riconosce Antonita (incontrata mentre raccoglieva i fiori preferiti di Francisca). Adolfo approfitta di un’occasione particolare per andare a la Villa a parlare con Marta, rimasta da sola in casa. Tra i due sembra esserci un feeling che non può passare inosservato e a quanto pare, nonostante quello che è successo con Rosa, il figlio della marchesa sembra non avere intenzione di sposarla. Se solo Marta gli facesse capire di amarlo…Ma che cosa succederà questo matrimonio si farà oppure no? E perchè Adolfo, sapendo di non amare Rosa, ha comunque voluto avere dei rapporti con lei? Perchè disonorarla in questo modo?

Non ci resta che aspettare le prossime puntate de Il segreto per capirlo. Questa settimana si conclude l’avventura, per il momento, poi si tornerà con gli ultimi episodi inediti de El secreto de Puente Viejo che ci faranno pian piano avvicinare al gran finale in onda presumibilmente in autunno 2020.