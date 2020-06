Una vita anticipazioni: Genoveva si avvicina a Camino, scoprirà perchè la ragazza non parla?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 19 giugno 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano la trama dell’episodio numero 986, domani andrà in onda la seconda parte dei questa puntata. Le belle notizie per i fan di Una vita in questo mese di giugno sono tante: la soap infatti torna sia alla domenica pomeriggio che al sabato sera su Rete 4. E non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio le trame delle prossime puntate. Iniziamo dall’episodio di domani: cosa succederà adesso che Lucia ha saputo di essere molto malata?Al momento la donna ha tenuto la notizia per se ma a quanto pare non ha intenzione di lasciare che Mateo cresca con suo marito, vorrebbe che suo figlio stesse al fianco di Telmo. Ma come potrà succedere questo?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 GIUGNO 2020

Felipe è chiuso in casa dopo lo scandalo del giorno precedente, non ha nemmeno lasciato entrare Agustina. La donna è molto preoccupata per quello che sta succedendo...Ramón soffre quando vede il suo vecchio amico così e cerca con Liberto un modo per aiutarlo.

Jose prova a raccontare a Cinta della sua nuova attività nel settore delle olive, ma la ragazza sembra troppo impegnata con i suoi studi. Anche se in realtà Cinta continua con i test per le esibizioni di flamenco e sta per essere scoperta quando il proprietario del Cafetín le chiede di posare per un giornale.

Susana dimostra contro il tango nel quartiere e Rosina e Servante devono nascondersi. La donna mai immaginerebbe che i due invece amano il tango e vogliono imparare a ballarlo…Ursula cerca disperatamente di chiedere a Telmo di mettere da parte i suoi sentimenti per Lucia e di ricordare che è una donna sposata. Ma l’uomo questa volta non ha intenzione di assecondare le richieste di nessuno e va dritto per la sua strada…

Camino fa un bellissimo regalo a Genoveva, il suo ritratto ma continua a non parlare con nessuno. Per quale motivo questa bella ragazza appare così spaventata, che cosa le è successo davvero?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 19 giugno 2020 su Canale 5.