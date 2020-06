Beautiful anticipazioni: Xander pronto a chiamare la polizia per far confessare Zoe

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 20 giugno 2020 si arriverà davvero a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine per smascherare tutte le bugie che Reese ha raccontato alla povera Hope? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ma per il momento possiamo solo dirvi che la verità sulla piccola Beth, che oggi vive in casa di Steffy come se fosse figlia di Flo, non verrà così presto alla luce. Non basta infatti l’indignazione di Xander….Ma andiamo per gradi cercando di capire quello che sta succedendo a Los Angeles…Flo continua a tacere nonostante abbia saputo che alla fine Hope ha deciso di lasciare Liam divorziando da lui. Neppure questa notizia l’ha portata verso la verità…Al momento si gode la sua storia d’amore con Wyatt ma che cosa potrebbe succedere qualora il fratello di Liam scoprisse tutto?

Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda domani 20 giugno 2020 mentre salta l’appuntamento della domenica. Si torna in onda infatti, lunedì.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 GIUGNO 2020

Xander non riesce a credere che Zoe stia tenendo un segreto di questo genere. Trova aberrante tutto quello che Reese ha fatto, non può credere che si finga la morte di una bambina. Non sopporta tutto il dolore che la cosa ha provocato e dice a Zoe che è arrivato il momento di mettere fine a tutte queste bugie. Andranno insieme alla polizia e lei denuncerà suo padre e tutto quello che ha fatto alla piccola Beth e alla famiglia di Liam e Hope.

Ma a quanto pare Zoe non è molto d’accordo con la richiesta di Xander e non vuole mettere in mezzo la polizia…La giovane non ha fatto nulla di male se non coprire le bugie di suo padre. Non sapeva nulla del piano diabolico di Reese. Ed è proprio per questo motivo che Xander la invita a denunciare tutto, prima di diventare realmente una complice di quello che suo padre ha fatto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 20 giugno 2020. La soap ci aspetta sabato e poi lunedì con una puntata da non perdere.