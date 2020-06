Sul set di Beautiful bambole gonfiabili e coniugi per le scene più intime: cambia tutto

Sono iniziate tre giorni fa le riprese delle nuove puntate di Beautiful ( in America The bold and the Beautiful). Non era mai successo in 30 anni che le riprese della soap si interrompessero e che la rete si trovasse costretta a mandare delle repliche ( in Italia sappiamo bene cosa significa visto che è capitato sia con Un posto al sole che con Il paradiso delle signore). Ma il ritorno sul set non ha significato chiaramente un ritorno alla normalità perchè nulla è come prima. Sul set ci devono essere delle regole ben precise che impongono il distanziamento sociale e questo significa che molte scene di sess0 o più intime, non possono essere girate. Ma gli sceneggiatori e gli autori della soap americana hanno trovato una soluzione di chi nelle ultime ore hanno anche parlato con i media. Useranno infatti delle bambole gonfiabili per le scene di sess0. Inoltre hanno chiesto ad alcuni coniugi degli attori, se sono interessati a fare da controfigura in modo da permettere i baci che altrimenti non si potrebbero vedere.

SUL SET DI BEAUTIFUL BAMBOLE GONFIABILI PER LE SCENE INTIME

“Quando stavamo rivedendo le sceneggiature, abbiamo iniziato a mettere in scena tutte le scene romantiche e abbiamo visto che risultavano appiattite“, ha detto a The Post il produttore esecutivo- sceneggiatore capo della serie, Bradley Bell. “Abbiamo messo insieme le nostre teste cercando di capire come far funzionare queste scene senza infrangere la regola dei due metri… e abbiamo tirato fuori una bambola che abbiamo usato anni fa come un cadavere“.

Sarà interessante vedere queste immagini in Italia per capire se davvero non si nota la differenza. Ma del resto oggi giorno con il computer tutto è possibile, avrebbero potuto anche ridisegnare quelle scene facendolo in modo fittizio. Avrebbe reso lo stesso? Per giudicare dovremo attendere qualche mese. Le puntate che andranno in onda negli Usa nelle prossime settimane non arriveranno in Italia prima di 4 mesi…

Oltre alle bambole gonfiabili, sarà fondamentale anche l’aiuto dei coniugi degli attori che si sono prestati e si presteranno per dare una mano. “Abbiamo avuto l’idea che, se gli attori non riescono a toccarsi e non riesci a farli apparire vicini, allora è un vero problema”, ha spiegato Bell. “Quindi abbiamo pensato di contattare alcuni dei mariti e delle mogli degli attori e chiedere loro se sarebbero stati disponibili a girare le scene del bacio. Alcuni erano interessati; abbiamo usato controfigure per le acrobazie prima, ma questa è la prima volta che abbiamo avuto controfigure per i baci“.

Sembra inoltre che per il momento non vedremo neppure i bambini: quindi nelle prime puntate registrate in questi mesi non ci saranno Kelly, Phoebe e neppure il piccolo Will.