Una vita torna in prima serata su Rete 4, le anticipazioni: Eduardo scappa con Mateo?

Andranno in onda ben due episodi di Una vita nella puntata del sabato sera in onda su Rete 4 il 20 giugno 2020. La soap spagnola non ci aspetta nel pomeriggio ma torna di nuovo in prima serata con due puntate lunghe. Vedremo domani sera su Rete 4 l’episodio 987 e l’episodio 988 di Acacias 38. E come sempre non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci raccontano tutto quello che vedremo in queste puntate davvero da non perdere.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: SABATO SERA SU RETE 4 CON LA SOAP SPAGNOLA

Telmo vuole essere molto chiaro con Ursula. Sta solo aspettando che Lucia decida cosa fare ma non ha nessuna intenzione di rinunciare a lei e soprattutto alla possibilità di vedere Mateo che è suo figlio. Ha sofferto per dieci anni e adesso è arrivato il momento di godersi il suo bambino che merita di sapere la verità.

Genoveva e Samuel considerano la possibilità di non pagare il senatore, ma temono le conseguenze e Alday decide di chiedere un prestito alla banca e lascia a mani vuote. Alla fine va da Liberto.

Telmo non ha paura delle minacce di Eduardo ed è in combutta con Úrsula per continuare a vedere Mateo. Tuttavia Eduardo inizia a sospettare il piano di Telmo e Lucia e pensa così di lasciare il prima possibile il paese…Eduardo vuole andare via da solo con il piccolo Mateo o vuole portare via anche Lucia? La donna capirà quelle che sono le intenzioni di suo marito?

Ramón decide di intervenire per Felipe prima del Sahagún. E Lucia aggira il divieto di suo marito di non uscire di casa per visitare sua cugina, ma lui la caccia fuori senza riceverla. Felipe è solo e disperato, chissà di cosa sarà capace!

Il Domínguez si rivolge al settore delle olive, Bellita sarà l’immagine del marchio; Cinta scopre che la sua famiglia è sull’orlo della rovina. Intanto Carmen parla con Genoveva di quello che sta succedendo nella sua vita ma non solo…

Alla fine Liberto decide di aiutare Samuel ma non dice nulla a Rosina del prestito e dei soldi che vuole dare all’Alday…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 20 giugno 2020 su Rete 4.