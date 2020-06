Beautiful anticipazioni: Liam e Hope una cena per dirsi addio

Liam non può fare altro che rassegnarsi. Hope ha deciso: il loro matrimonio è finito! Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful con cui vi rivelano la trama della prossima puntata. Beautiful non andrà in onda di domenica, la soap ci aspetta dal lunedì al sabato, almeno per questo mese di giugno. Al sabato invece i telespettatori che amano le soap potranno seguire Beautiful e Il segreto su Canale 5 poi Una vita in prima serata su Rete 4. E Una vita torna anche domenica alle 14 dopo il Tg.

Ma torniamo a Los Angeles con la trama della prossima puntata di Beautiful. Cosa succederà il 22 giugno 2020? Ecco le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 22 GIUGNO 2020

Per Hope e Liam è arrivato davvero il momento dell’addio. I due sanno di amarsi, Liam ci ha provato fino alla fine ma non può fermare quella che sta per diventare la sua ex moglie. Hope ha deciso e niente potrà farle cambiare idea. Così i due si incontrano per cena. E’ la loro ultima volta da marito e moglie perchè Hope è pronta a dedicarsi a Douglas. Vuole che il piccolo abbia una infanzia serena e lei diventerà la sua nuova mamma. Liam, stanco, amareggiato, deluso decide di consolarsi con la cosa al momento per lui più importante: l’amore della piccola Kelly, sua figlia. E così va da Steffy dove ad aspettarlo ci sono Phoebe e Kelly che non vedono l’ora di giocare con il loro papà. Mai Liam potrebbe immaginare che quella bambina che guarda come se fosse comunque sua figlia, lo è davvero. Mai penserebbe che si tratti della piccola Beth…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì 22 giugno 2020 su Canale 5.