Una vita anticipazioni: Telmo vuole fuggire ma Lucia temporeggia, cosa succederà?

Imperdibili come sempre le prossime puntate di Una vita: che cosa succederà nell’episodio in onda il 22 giugno 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Domani vedremo la seconda parte dell’episodio 989 di Acacias 38: che cosa farà Felipe, deciderà di mettere fine alla sua vita bruciando tutto quello che gli resta di Celia? Sembra proprio di no visto che Lucia si presenta a casa sua e gli spiega che se lei dovesse morire non vorrebbe mai vedere l’uomo che ama comportarsi come sta facendo lui.

Vi ricordiamo che Una vita, dopo la puntata speciale in onda sabato sera, torna anche domenica pomeriggio su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Ecco quindi la trama di domani, 22 giugno 2020 con il classico appuntamento delle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 GIUGNO 2020

Susana scopre l’album di tango che Rosina stava cercando di nascondere da lei e lo rompe. Rosina è molto turbata da quello che la sua amica ha fatto. E Servante si ritira come insegnante di danza, a meno che non inizi a pagare per le sue lezioni.

Cinta è a un bivio: il suo debutto come cantaora è stata la cosa migliore che le sia mai capitata, ma sta diventando più facile nasconderlo ai suoi genitori. Fortunatamente, Emilio l’aiuta.

Ramón e Carmen sono sempre più vicini…L’uomo le regala un libro, i viaggi di Marco Polo e le fa sapere che forse dovrebbero fare un viaggio insieme. Carmen però crede che tutto questo sia solo una illusione, le persone come lei non possono fare questo genere di viaggi…

Il successo di Domínguez nel settore delle olive viene troncato quando le olive peggiorano, devono fermare la barca prima di avvelenare qualcuno in Argentina! Genoveva e Samuel cercano ancora di uscire dai guai…Lucia intanto va da Telmo per organizzare un altro incontro con il piccolo Mateo ma continua a non dirgli nulla della sua malattia.

